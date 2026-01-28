為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    幼兒遭粗暴管教 南市重罰40萬、終身禁教 不適任人員全數公告

    2026/01/28 11:44 記者洪瑞琴／台南報導
    違規幼兒園受罰及終身禁教人員，家長可上網查詢。（南市教育局提供）（記者洪瑞琴攝）

    違規幼兒園受罰及終身禁教人員，家長可上網查詢。（南市教育局提供）（記者洪瑞琴攝）

    南市安南區某私立幼兒園爆發教保服務人員對幼兒不當管教及體罰事件，南市教育局今（28）日公布調查結果，認定違法情節重大，已對主要行為人重罰40萬元並終身不得任教，相關人員姓名及任職機構同步公告，展現對不當管教「零容忍」立場。

    據了解，劉員曾對幼兒出現推頭、拍打、拉扯及壓制等粗暴管教情形，甚至涉及不當強迫餵食，導致幼兒產生恐懼反應，影響身心安全。教育局指出，經召開「教保相關人員違法事件認定委員會」審議後，確認劉姓教保服務人員於教學與照顧過程中，多次對幼兒施以不當對待行為，已明顯逾越一般社會通念可接受範圍。

    教育局已於26日依《教保服務人員條例》裁處劉員40萬元罰鍰，並認定其終身不得聘任為教保服務人員。另名搭班的陳姓助理教保員，雖非主要教學人員，但於協助帶班期間，亦有多次不當管教的具體事實，顯示法治觀念不足，行為已損及幼兒權益。經委員會認定，依同條例裁處6萬元罰鍰，並管制1年不得聘任為教保服務人員，同時要求其參加相關輔導研習課程。

    教育局強調，相關違法人員姓名、任職機構及裁處結果，已公告於教育局官網「幼兒園不適任人員公告專區」（https://www.tn.edu.tw/）及「全國教保資訊網」，呼籲家長多加查詢，共同監督幼兒園教保品質。

    自2025年起，南市對幼兒園發生情節重大的體罰及不當管教事件，除行為人和負責人將被處以行政罰鍰外，也會對該幼兒園處以一定期間減少招收人數、停止招生6個月至1年、停辦1年至3年或廢止設立許可之處分。

