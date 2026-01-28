為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    「白飯之亂」近3年！熱炒店老闆宣布租約到期 2月底結束營業

    2026/01/28 11:48 即時新聞／綜合報導
    「白飯之亂」熱炒店宣布房東收回房子，將營業到2月底。（圖擷自大道哥鮮味快炒臉書）

    

    還記得2023年一度鬧得沸沸揚揚的「白飯之亂」嗎？當時一群台北科大資財營隊的學生，到市民大道上的「大道創意料理快炒」用餐，因為白飯不夠吃與店家起糾紛，後續還跑到Google評論洗版1星負評，業者也與之互槓，引發外界關注。事隔近3年，幾經多人接手經營，該熱炒店老闆近日宣布將於2月底結束營業。

    2023年7月8日，北科大資財系營隊到「大道創意料理快炒」吃飯，因為不滿店家提供白飯的速度，到店家Google評論狂洗1星負評，店家氣炸跳出來指控，學生當天一進店沒點多少菜，就把2大桶免費白飯嗑光，然後又抱怨吃不飽，砲轟「白飯雖然是免費供應，但不是要免費讓你吃到飽」。

    雙方各執一詞，整起糾紛鬧了好一陣子才落幕，該店還曾因此一度暫停營業，沉寂一段時間才重新復業，後來也換人經營，已經改名為「大道哥鮮味快炒」。

    不過老闆王誠中日前在臉書發文宣布，渡過疫情的艱苦，經歷過學生吃白飯事件的鬧劇，終究擋不住租約到期房東要收回房子自用，結束營業倒數中。

    大道哥鮮味快炒臉書也表示，闆妹從食客到接手經營，也有好幾年的青春都在大道哥渡過，謝謝支持的朋友們，能與大家一起歡笑舉杯的日子只到今年2月28日。

