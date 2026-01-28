為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    確認染禽流感！豐原蛋雞場7千隻雞全撲殺 業者隱匿將開罰

    2026/01/28 11:51 記者蘇孟娟／台中報導
    盧秀燕證實台中豐原蛋雞場染禽流感。（記者蘇孟娟攝）

    盧秀燕證實台中豐原蛋雞場染禽流感。（記者蘇孟娟攝）

    台中市豐原一處養雞場爆有逾1700雞隻不明原因大量死亡，台中市農業局採檢送驗後，台中市長盧秀燕今早證實確認感染禽流感陽性，已成立前進指揮所，追蹤蛋的流向下架銷毀，案例場7000雞隻將全面撲殺；另因個案未主動通報，農業局指出，將開罰5到100萬，另未依規定化製死亡雞隻，也另將依法開罰。

    台中市豐原區1處蛋雞場近日傳出大量雞隻死亡，農業局昨獲報前往採樣送驗，並啟動移動管制，今日證實感染禽流感，因是蛋雞場，農業局長李逸安指出，案場7千隻雞隻，將在這2天進行全面撲殺；另衛生局已前往雞場了解蛋雞場的雞蛋流向，衛生局長曾梓展指出，今早食安處已前往雞場列管下架雞蛋，據了解該蛋雞場的雞蛋多採線上訂購，若民眾不清楚是否購買，雞蛋煮熟可以降低食安風險。

    盧秀燕指出，已成立前進指揮所，針對除案例場消毒作業、人車管制外，因冬天是禽流感好發季節，台中市有171處養雞場，將全面訪查避免擴散。

    李逸安另指出，因該蛋雞場近來有1700雞隻不明原因大量死亡，該場養7000雞隻，是明顯不尋常狀況，業者卻未主動通報，依《動物傳染病防治條例》規定，處5萬元以上、100萬元以下罰款；至於7000雞隻這2天將全面撲殺。

    曾梓展另指出，因禽流感會禽傳人，雞場有5工作人員，未來包括處理撲殺人員等均將進行健康監測7天。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播