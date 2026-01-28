確認染禽流感！豐原蛋雞場7千隻雞全撲殺 業者隱匿將開罰

盧秀燕證實台中豐原蛋雞場染禽流感。（記者蘇孟娟攝）

台中市豐原一處養雞場爆有逾1700雞隻不明原因大量死亡，台中市農業局採檢送驗後，台中市長盧秀燕今早證實確認感染禽流感陽性，已成立前進指揮所，追蹤蛋的流向下架銷毀，案例場7000雞隻將全面撲殺；另因個案未主動通報，農業局指出，將開罰5到100萬，另未依規定化製死亡雞隻，也另將依法開罰。

台中市豐原區1處蛋雞場近日傳出大量雞隻死亡，農業局昨獲報前往採樣送驗，並啟動移動管制，今日證實感染禽流感，因是蛋雞場，農業局長李逸安指出，案場7千隻雞隻，將在這2天進行全面撲殺；另衛生局已前往雞場了解蛋雞場的雞蛋流向，衛生局長曾梓展指出，今早食安處已前往雞場列管下架雞蛋，據了解該蛋雞場的雞蛋多採線上訂購，若民眾不清楚是否購買，雞蛋煮熟可以降低食安風險。

請繼續往下閱讀...

盧秀燕指出，已成立前進指揮所，針對除案例場消毒作業、人車管制外，因冬天是禽流感好發季節，台中市有171處養雞場，將全面訪查避免擴散。

李逸安另指出，因該蛋雞場近來有1700雞隻不明原因大量死亡，該場養7000雞隻，是明顯不尋常狀況，業者卻未主動通報，依《動物傳染病防治條例》規定，處5萬元以上、100萬元以下罰款；至於7000雞隻這2天將全面撲殺。

曾梓展另指出，因禽流感會禽傳人，雞場有5工作人員，未來包括處理撲殺人員等均將進行健康監測7天。

