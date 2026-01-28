北市民調逾6成肯定辦大型演唱會 交通疏運被列優先改善項目

A-Lin在大巨蛋的演唱掀起高潮。（圖由喬山健康科技提供）

台北市政府研考會今（28日）公布市民對大型演唱會經濟效益、輝達設點及產業招商等議題看法，66.6%肯定大型演唱會帶動在地消費與觀光，40.6%認為交通疏運應列為首要改善項目；在輝達設海外總部對產業發展影響上，81.6%肯定對高科技產業發展有助益。

研考會於去年11月24日至11月27日執行3天家戶電話調查逾千人，了解市民對大型演唱會經濟效益、輝達設點及產業招商等議題的看法。其中，在大型演唱會部分，40%平時會關注相關訊息，71.9%會順道至周邊餐飲、商圈、夜市或旅宿消費；對城市發展助益評價上，66.6%認為有助活絡商圈與餐飲，66.6%肯定對觀光與旅宿消費的帶動效果。

研考會認為，反映大型演唱會已成為帶動人流與在地消費的重要動能，對在地消費與觀光發展具有實質助益。雖有65.7%滿意大型演唱會期間的交通疏運整體安排，仍有40.6%市民認為交通疏運應列為首要改善項目，其次為場館設備與容量的12.5%、噪音或環境管理11.1%，顯示在肯定現行作為的同時，仍期待持續精進。另有55.1%支持市府應提供誘因，吸引更多國際歌手或團體來台北演出。

在產業發展面向，81.6%肯定輝達（NVIDIA）設立海外總部對高科技產業發展有助益，且普遍期待對產業升級與提升城市國際定位的正面影響。整體而言，69.1%對台北未來吸引更多國際企業投資表示有信心，63.5%滿意市府招商整體表現。

此次民調進行時間為114年11月24日至11月27日，進行家戶住宅電話調查，成功訪問20歲以上市民1078人，拒訪1040人；在95%信心水準下，抽樣誤差約正負2.98個百分點以內。

