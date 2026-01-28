為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    新北大漢橋、新海橋夜間銑鋪 1/30起分階段交管

    2026/01/28 11:00 記者羅國嘉／新北報導
    大漢橋、新海橋1月30日至2月1日夜間進行路面銑鋪，將封閉部分平面車道，前往新莊方向車輛請提前改道；圖為大漢橋。（記者羅國嘉攝）

    為提升道路品質與行車安全，新北市養護工程處將於1月30日至2月1日夜間，分2階段辦理大漢橋及新海橋往新莊方向局部路面銑鋪工程，施工期間將封閉部分平面車道，市府呼籲用路人留意交通管制資訊並配合改道行駛。

    養工處鄭立輝指出，大漢橋與新海橋為新莊區重要聯外橋梁，平日車流量大，為提供更平整、安全的行車環境，這次進行局部路面銑鋪改善，並採用耐久性較高的級配鋪築工法，以提升路面強度、延長使用年限，同時降低後續維護頻率。工程安排於夜間施工，盼將對日間交通的影響降至最低。

    此次工程分為兩階段進行，若遇雨或天候不佳將順延。第一階段為1月30日晚間11時30分至31日清晨5時30分，施工範圍為大漢橋往新莊方向汽車道，施工期間橋下平面汽車道將暫時封閉。欲往新莊方向的車輛，可改道民生路三段接環河西路四段轉新北大橋，或由民生路三段接長江路一段，再轉新海路經新海橋通行；自台64線往新莊方向車輛，仍可使用外側車道，機車與公車不受影響。

    第二階段為2月1日凌晨1時至清晨5時30分，施工新海橋往新莊方向車道，期間封閉橋下平面道路。往新莊方向車輛可改道環河路四段接新北大橋，或由長江路一段接民生路三段，再經大漢橋迴轉道通行。

    另外，新工處為辦理土城區擺接堡路側溝改善工程，將於1月30日晚間10時起至1月31日上午6時進行道路刨鋪作業。施工期間封閉擺接堡路往土城方向全車道，並採車道調撥方式維持雙向通行，現場將設置警示設施及交通指揮人員，請用路人配合管制減速慢行；若天候不佳將彈性調整施工時程，以確保工程品質與行車安全。

    為提升道路品質與行車安全，大漢橋、新海橋將於1月30日至2月1日夜間進行路面銑鋪；圖為新海橋。（記者羅國嘉攝）

