苗縣接連爆山坡地違法開發 縣府號召「神隊友」檢舉獎金5000

西湖鄉高埔村一處私有山坡地，未經申請非法開挖的面積近3公頃，換算逾4個足球場。（圖由縣府提供）

苗栗好山好水，露營區如雨後春筍，甚至到了爆炸狀態，加上近來南庄、西湖相繼發生違法開發案件，縣長鍾東錦呼籲業者不再開發新露營區，並要求水利、文化觀光局與農業處等單位，對於違法濫墾行為，予以嚴厲取締，以最高罰責開罰。此外，水利處也號召「神隊友」，民眾檢舉成案，核發5000元獎金。

南庄鄉西村一處山林地整地，縣府1月6日獲報稽查，全案未經申請，未擬具水土保持計畫送核定，擅自切削農路邊坡整地及開挖，違法開發面積約1500平方公尺，換算約4座籃球場大小，且涉國有地。

1月26日，縣府又獲報，西湖鄉高埔村一處私有山坡地，大規模開發，到場稽查，未經申請非法開挖的面積近3公頃，達2萬9221平方公尺，換算逾4個足球場；現場還堆置大量來源不明、鬆散不穩的土石，嚴重威脅坡地安全。

鍾東錦昨於縣務會議聽取水利處報告後，支持對違反水土保持案件依法開罰，除裁罰最高30萬元罰鍰，並追究地主未善盡管理土地的責任，若涉及刑責則由警方傳訊涉案人製作筆錄並移送檢方偵辦。

因此2處違法開發案，不排除與闢設露營區有關。鍾東錦也強調，露營區固然可以增加地方就業機會，但不能任由非法開發破壞水土保持，指示文觀局、農業處等業管單位務必落實執行，絕不容違規業者目無王法。

此外，水利處指出，依山坡地保育利用管理獎勵辦法，凡民眾檢舉山坡地有疑似濫墾、濫挖、違規整地、棄置土石，或其他可能影響水土保持行為，經查證屬實並裁罰確定，每案核發獎金5000元，號召「神隊友」共同守護苗栗山林，並提醒民眾以自身安全為優先，勿與疑似違規行為人發生衝突，多加利用「1999」或「縣長信箱」通報。

南庄鄉西村一處山林地整地未經申請，未擬具水土保持計畫送核定，擅自切削農路邊坡整地及開挖，違法開發面積約1500平方公尺，換算約4座籃球場大小，且涉占國有地。（圖由縣府提供）

苗栗縣南庄、西湖相繼發生違反水土保持案件，縣長鍾東錦要求重罰、追究刑責。（圖由縣府提供）

