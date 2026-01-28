北台中家扶規劃成立「童行共伴」親子館 親子活動先行

北台中家扶中心親子館相關活動，本月起已正式開跑，內容包含親子律動等十分多元。（圖由家扶提供）

北台中家扶中心為回應在地家庭對親職支持與親子互動空間的需求，今年規劃成立「童行共伴」親子館，並先行利用既有豐原中心空間辦理相關親子活動，作為親子館成立前的試辦據點，期待為社區家庭打造1處友善、可近且無標籤的親職支持場域。

北台中家扶中心表示，親子館以12歲以下兒童及其家庭為主要服務對象，透過親職據點的設立，提供安全、溫馨的親子互動空間，讓家長與孩子在日常生活中就能獲得所需的親職支持與兒童成長服務，減輕育兒壓力。

親子館將以「社會情緒學習（SEL）」為核心，規劃多元親職與親子活動，協助家長提升社會情緒素養與正向教養能力，並引導家長將SEL概念實踐於日常親子互動中，促進親子關係的連結與理解。

活動設計亦結合五感體驗，透過動態與靜態課程，協助兒童在感官刺激與互動中，提升身心發展能力，並支持其健康成長。同時，透過建立支持性的親職據點，期待能降低家庭親職壓力，進一步預防家庭風險的發生。

北台中家扶中心主任彭麗真表示，親子館相關活動自元月起已正式開跑，內容包含親子律動、手作課程、親子按摩等，活動內容豐富多元，邀請家長與孩子一同參與，在輕鬆溫暖的氛圍中，共享親子時光、累積美好回憶。

未來，北台中家扶中心也將持續蒐集家庭回饋，作為親子館正式成立與服務深化的重要參考，期盼與社區家庭攜手，共同打造支持孩子成長、陪伴父母教養的友善環境，活動相關資訊可詳閱「北台中家扶中心」臉書粉絲專頁。

