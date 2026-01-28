為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    一壓就爆！春節大掃除「這些東西」千萬別亂丟垃圾車

    2026/01/28 11:05 記者洪瑞琴／台南報導
    ​除舊佈新大清掃，危險物品要獨立打包。（圖由南市環保局提供）

    農曆春節將至，家家戶戶正緊鑼密鼓進行年終大掃除，隨之而來的垃圾與回收物排出量也進入高峰。民眾在除舊佈新時，務必將易燃、易碎的危險物品挑選出來，並徹底落實「單獨打包、主動告知」，切勿直接投入垃圾車，以防清運過程中發生火災或割傷意外。

    南市環保局指出，大掃除期間常見的危險物品包含，高壓瓶（如瓦斯罐、殺蟲劑）、廢電池（含鋰電池、行動電源）、打火機、玻璃容器及燈管燈泡。其中，卡式爐瓦斯罐或噴霧罐若殘留內容物，經垃圾車斗強力壓縮後極易引發氣爆；而近年普及的行動電源與鋰電池，若因擠壓產生高溫火花，更會直接威脅第一線清潔人員的安全。

    為確保春節前夕垃圾清運順暢，環保局強調，上述物品絕對不可混入一般垃圾或大型家具堆中。玻璃與燈管類等易碎品，應以報紙或厚紙板妥善包覆，防止破裂割傷人員；高壓瓶罐需確認用盡，並在戶外通風處將內容物完全排空；鋰電池、行動電源與打火機則請各自獨立打包。

    環保局長許仁澤提醒，民眾在回收易燃及易碎物品時務必落實「完、包、警、收」4步驟：先確認內容物已用完，接著獨立打包並加註警語或口頭告知，最後交付給資源回收車。大家多一分用心，共同維護乾淨安全環境，歡喜迎接新的一年。

    行動電源與鋰電池勿隨意亂丟。（圖由南市環保局提供）

