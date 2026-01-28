豐原養雞場疑爆發禽流感 李逸安：已採檢送驗 若隱匿就開罰

豐原爆發一養雞場大量雞隻死亡 ，農業局長李逸安表示，已採檢送檢驗，若隱匿就開罰（記者蘇金鳳攝）

豐原區一處蛋雞場26日爆發疑似禽流感，農業局長李逸安今天上午受訪表示，昨天動保處的人員已到現場去看，整個雞隻死亡狀況大概就是類似禽流感這樣的一個症狀，馬上進行了採檢，也送到了農業部的獸醫研究所去做檢驗。那檢驗結果應該這一兩天會出來，若確有隱匿將會開罰。

台中市豐原養了7千多隻雞的養雞場昨天傳出爆發疑似禽流感，農業局長李逸安表示，動保處昨天已做了採樣、調查，現場也做了相關的消毒工作，等到調查結果出來，如果確定是禽流感陽性，未來會執行整場的撲殺作業，來確保整個養雞產業的健康安全。

由於禽流感傳播很快，還要等1、2天才會有結果，是否太慢？李逸安表示，禽流感是冬季常會發生的一種疾病，不光是現在發現這養雞場有類似的情形，在全國其他地區也有，這是標準的作業方式。

李逸安表示，一旦發現就先送驗，驗出來如果是陽性就進行整場的撲殺，這是一個標準作業程序，農業局就是按照這樣的標準作業程序來進行。

李逸安表示，禽流感症狀就是有呼吸道的疾病，有一些窘迫的狀況，動保處的人員現場看到大概有類似這樣的一個症狀出現，所以農業局也高度懷疑是禽流感，因此馬上就做了採檢送到獸醫研究所去做檢驗。

李逸安表示，有關飼主的部分，在接獲通報看到有很多大量死亡的雞隻，飼主說他埋在他自己的場地內，所以農業局會按照整個疫調的結果來追究他的責任。如果真的隱匿不實的話，沒有把實際情況提早跟主管機關來通報，那當然是違反《動物傳染病防治法》的規定，可以處5萬到100萬的罰鍰。

是否有隱匿情形？李逸安表示，知道有狀況就要通報，變成事實認定，死了這麼多雞隻，自己要知道要即時通報。至於已販出的雞蛋要如何處理，李逸安表示，衛生局會採取像過去處理毒蛋一樣追溯來源。

