新竹縣6年扶植32組團隊 打造青年返鄉與永續地方創生

新竹縣新豐鄉雜糧產銷班第一班。新豐「大口吃米」以家族稻作傳承為起點，推動品牌化與產地治理。（新竹縣政府提供）

新竹縣政府以「青年返鄉、產業升級、環境永續」為核心，自2019年地方創生政策啟動以來，6年間累計輔導超過32組地方創生團隊，涵蓋農業革新、文化保存、社區培力與永續旅遊，逐步形塑青年願意回來、地方得以前行的生態系。

縣府行政處表示，新豐「大口吃米」以家族稻作傳承為起點，推動品牌化與產地治理，並成立「青流復域合作社」，嘗試將農業廢棄物轉化為生物炭回補土壤養分，重塑稻米價值鏈。湖口「紅蜻蜓有機農場」則由兄弟返鄉打造友善耕作與自然教育場域，從田間出發回應在地需求，讓農村再次成為學習、交流與生活的想像空間。

地方創生也延伸至海岸文化，新豐羊寮溪南岸的百年石滬群，見證無引擎、無網具、依潮汐捕撈的傳統漁法智慧。縣府將石滬納入海岸慢旅規劃，結合自行車道、濕地生態與導覽。目前石滬仍列冊追蹤，未來將透過專業修復與在地協力，使古老漁作知識被新世代理解、體驗與延續。

行政處指出，除具體行動成果外，縣府也同步強化地方創生的數位治理與資源整合能力，整合大學社會責任（USR）團隊、農村再生團隊及地方創生相關計畫資料，透過 Google 地圖建置 GIS 互動平台，將各類創生資源全面空間化，並以圖層套疊方式呈現。

此外，藉由互動平台（地圖連結：https://reurl.cc/R97Wrn ），使用者可即時查詢各計畫分布、執行單位與成果內容，快速掌握新竹縣內各鄉鎮參與「USR 計畫」、「農村再生計畫」及「地方創生相關團隊」的整體現況，協助政府辨識創生熱區與潛力區，也為學校、社區與民間單位提供清楚的合作對接管道。

行政處表示，此舉不僅有效降低資訊蒐集成本，更讓地方創生從單點行動，逐步走向跨域協作與整體布局。新竹縣將持續推進地方創生行動，並歡迎對地方創生具想法與推動意願的單位主動洽詢。聯繫窗口：電子信箱 hshgungho@gmail.com；電話 0910-067-921簡小姐。

新竹縣政府6年來輔導32組地方創生團隊，涵蓋農業革新、文化保存、社區培力與永續旅遊，逐步形塑青年願意回來、地方得以前行的生態系。（新竹縣政府提供）

新豐羊寮溪南岸的百年石滬群，見證無引擎、無網具、依潮汐捕撈的傳統漁法智慧。（新竹縣政府提供）

