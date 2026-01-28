新北油飯冠軍的滋味 阿潘功夫油飯：戰戰兢兢把油飯做好

2025新北油飯節冠軍店家「阿潘功夫油飯」在攤位上貼出與新北市長侯友宜領獎的合照，得獎後，客人變得更多。（記者黃政嘉攝）

2025新北油飯節上個月落幕，好味道的影響力仍在發酵，新北市市場處臉書粉專「來新北逛菜市」近期發文指出，得獎店家們把獎牌、得獎照陳列於店面，吸引民眾排隊等候，包括奪冠的「阿潘功夫油飯」在內，對於冠軍的滋味，老闆陳政任受訪表示，喜悅是當然的，但客人變多、標準提高，也讓他擔心看到客人失落的表情，因此戰戰兢兢得把油飯做好。

此次新北油飯節金賞由蘆洲區阿潘功夫油飯奪得，銀賞為新莊區月華油飯，銅賞則為三重區大碗油飯，阿潘功夫油飯老闆陳政任過去是台北馥園餐廳主廚、也是企業老闆私人廚師，他受訪表示，儘管年薪逾百萬、吃遍各國美食，但在他內心深處，還是覺得油飯最好吃，加上太太「阿潘」也喜歡吃油飯，因此5年前跟老闆說想出來做生意，選擇在很有人情味的市場，努力把記憶中懷念的阿嬤古早味油飯做出來。

陳政任指出，參賽拿到冠軍後，假日排隊人變得更多，以前賣200斤油飯，現在最少要備400斤才夠，對於冠軍的滋味，他坦言，喜悅是當然的，但也讓他更戰戰兢兢、如履薄冰，因為客人跟著把標準提高，「想來吃看看什麼是冠軍的油飯」，因此客人那麼多，一樣要把油飯做好。

其它前10強還有三重區太順油飯、瑞芳陳記彌月油飯、金山阿滿姨油飯蘿蔔糕、鶯歌驢•油飯、新莊肉總裁油飯肉羹、深坑大樹下雪子肉粽、泰山闆娘の油飯。

「來新北逛菜市」指出，得獎店家的美味魅力，一切的關鍵來自長年累積的好口碑與紮實手藝，無論是獲得評審肯定的得獎油飯，或讓顧客一吃成主顧的經典口味，都是最真實、也最難得的招牌，再次推薦這些用心經營、人氣不墜的優質店家，邀請市民朋友走進市場，感受在地油飯的好滋味。

阿潘功夫油飯老闆陳政任（右）與妻子（左）合影。（記者黃政嘉攝）

2025新北油飯節銀賞為新莊區月華油飯。（圖由新北市市場處提供）

