為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    金雞遭搶出大事？ 紫南宮闢謠「胡說八道」

    2026/01/28 10:48 記者劉濱銓／南投報導
    南投竹山紫南宮被造謠金雞遭搶，廟方則否認有鎮廟金雞，假訊息所謂的金雞，應是廟方提供給信眾供奉「開運金雞」。（記者劉濱銓攝）

    南投竹山紫南宮被造謠金雞遭搶，廟方則否認有鎮廟金雞，假訊息所謂的金雞，應是廟方提供給信眾供奉「開運金雞」。（記者劉濱銓攝）

    南投知名廟宇竹山紫南宮，近日網路流傳該廟「出大事」，宣稱「鎮廟金雞」遭惡霸搶走，還頓時變成千金重，當場壓斷惡霸雙腿，相關訊息被製成影片在網路流傳，有信眾看見致電關心，廟方才知成了謠言主角，並發文闢謠，痛批網路謠言「胡說八道」；竹山警方表示，若謠言危害公共安寧，可依社會秩序維護法送辦。

    紫南宮主委莊秋安表示，該廟僅祀奉土地公、土地婆，並無「鎮廟金雞」，假訊息胡說八道，網路流傳的金雞照片，應是該廟提供給信眾供奉的「開運金雞」，再以移花接木方式製成假圖片，而所謂強搶金雞「出大事」都是假的，全是胡謅瞎掰，研判是有心人利用該廟名聲，製成虛假訊息影片，藉此博取點閱流量，呼籲民眾不要相信或上當，廟方也已在臉書發文澄清，呼籲切勿轉載。

    竹山警方說，臉書社群或YouTube影音平台，若有虛假訊息散播，遭侵害權益的個人或單位都可提出申訴，要求平台下架，此外，若假訊息已具備「惡意、虛假、危害公共安寧」等要件，還可依社維法散布謠言，足以影響公共安寧，處以最高拘留3日或3萬元罰鍰，民眾切勿以身試法。

    南投竹山紫南宮遭網路造謠，流傳金雞遭惡霸搶走，但廟內並無供奉金雞，廟方為此澄清闢謠。（記者劉濱銓攝）

    南投竹山紫南宮遭網路造謠，流傳金雞遭惡霸搶走，但廟內並無供奉金雞，廟方為此澄清闢謠。（記者劉濱銓攝）

    南投竹山紫南宮遭網路造謠，流傳金雞遭惡霸搶走，但廟內並無供奉金雞，廟方為此澄清闢謠。（圖擷取自紫南宮臉書）

    南投竹山紫南宮遭網路造謠，流傳金雞遭惡霸搶走，但廟內並無供奉金雞，廟方為此澄清闢謠。（圖擷取自紫南宮臉書）

    南投竹山紫南宮香火鼎盛，卻遭網路造謠「出大事」，廟方為此澄清闢謠。（記者劉濱銓攝）

    南投竹山紫南宮香火鼎盛，卻遭網路造謠「出大事」，廟方為此澄清闢謠。（記者劉濱銓攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播