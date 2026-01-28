為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    寵物鼠飼養夯！新北去年10起走失案 動保處籲做好管理

    2026/01/28 09:52 記者羅國嘉／新北報導
    新北市政府動物保護防疫處指出，去年接獲10起寵物鼠走失拾獲案件，提醒飼主飼養前應審慎評估環境與責任，避免因管理不當，讓小生命流落街頭、陷入生存危機。（動保處提供）

    隨著飼養型態多元化，體型小、照顧門檻相對低的寵物鼠近年成為不少民眾的新選擇，但走失案例也隨之增加。新北市政府動物保護防疫處指出，去年接獲10起寵物鼠走失拾獲案件，提醒飼主飼養前應審慎評估環境與責任，避免因管理不當，讓小生命流落街頭、陷入生存危機。

    動保處指出，近日接獲一起寵物鼠流浪街頭遭拾獲案件，經里長通報後送往動保處安置並公告招領。期間發現該鼠出現呼吸不順、雙眼難以睜開等症狀，緊急送醫檢查後，確認有腸道阻塞情形，研判為流浪期間誤食無法消化異物所致。特寵獸醫指出，該鼠年紀偏大，就診後3至5天為關鍵觀察期，所幸經住院治療與持續用藥，病況逐漸穩定，並被取名為「茉莉兒」。公告期滿後依法開放認養，最終順利找到新飼主，重返家庭生活。

    動保處表示，寵物鼠具啃咬習性，若籠具材質不佳或使用過久，容易遭啃破而發生脫逃，飼主應定期檢視居住環境是否安全穩固，並依個體習性提供合適躲藏空間。此外，若未妥善進行性別區隔，同籠飼養恐導致短時間內大量繁殖，增加飼養密度與衝突風險，影響動物福利，嚴重甚至造成傷亡。

    動保處說，依動物保護法規定，飼主應提供動物安全、舒適的生活環境，若因管理不當導致動物受傷，最高可處1萬5000元罰鍰；任意棄養寵物，最高可罰15萬元。呼籲民眾可至指定的「非犬貓寵物登記站」為寵物鼠完成登記，增加走失後返家的機會。負責任的飼養，是對生命最基本的尊重，別讓一時疏忽，成為無法挽回的遺憾。#

