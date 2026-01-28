為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    高雄仁武人口破10萬人 市府投入14億元提升用戶接管率

    2026/01/28 09:59 記者陳文嬋／高雄報導
    水利局於仁武區投入14.8億，提升用戶接管率達18.06%。（市府提供）

    高雄市仁武區近年人口快速成長突破10萬人，水利局加速污水下水道系統及用戶接管建設，累計投入經費14.8億元，提升用戶接管率達18.06%，持續推動澄觀路以南、曹公新圳以西等區域，預計117年底前完工，再增加用戶接管5300戶。

    仁武區近年人口快速成長，水利局為提升居住環境衛生與整體生活品質，積極推動污水下水道系統及用戶接管建設，自2019年啟動「獅龍溪以南」污水用戶接管工程，累計投入經費約14.8億元。

    水利局表示，仁武區已完成污水管線長度約52.61公里，用戶接管戶數達7981戶，用戶接管普及率提升至18.06%，目前持續推動多項污水用戶接管工程，施工範圍涵蓋澄觀路以南、仁勇路以北、八德南路以東及曹公新圳以西區域，預計117年底前完工，屆時可再提升用戶接管戶數約5300戶。

    水利局表示，依下水道法規定，用戶接管原則上由住戶自行辦理，市府為加速改善環境並減輕民眾負擔，採取政府免費施工方式，協助住戶完成接管作業，工程進場前會辦理說明會，向居民說明施工方式與相關配合事項。

    水利局呼籲，請住戶配合整理及拆除影響施工設施，並提供必要施工維護空間，以利工程順利進行。

    水利局於仁武區投入14.8億，提升用戶接管率達18.06%。（市府提供）

