民團對禁止餵養遊蕩犬貓無共識 農業部長陳駿季：不會貿然推動修法

農業部長陳駿季。（記者楊媛婷攝）

立院經濟委員會今審議「動保法修正草案」，其中包含是否管理不當餵食等，有愛爸愛媽主張若中斷餵養反而可能導致人犬衝突增加，有民團則主張持續餵養是無視動物福利，將風險轉嫁給無辜民眾、第一線執法人員與野生動物。

隨零撲殺政策施行，遊蕩犬隻數量增加，並且不時有遊蕩犬追咬長輩、幼童，甚至導致騎士摔傷身亡等交通事故，還有遊蕩犬造成農損，以及咬傷穿山甲、石虎等保育類野生動物，民團台灣石虎保育協會、為野生動物而走行動聯盟、台灣爬行類動物保育協會共同指出，台灣社會反覆上演「沒事我餵餵，有事牠浪浪」的結構性亂象，卻被視為與餵食行為無關的「不幸的意外」，認為持續餵養只是將風險轉嫁給社會。

愛爸愛媽團體代表的台灣動物共生聯盟今則在立院前抗議，主張若禁止餵食遊蕩犬貓是違反人性，也批社會在流失良善，主張若要禁餵應該要有科學評估，也指出目前遊蕩犬貓管理高度仰賴志工，若立法將餵食者視為飼主，若在動物發生咬傷或交通事故，這些志工會面臨高額求償與民刑事風險，認為會使第一線協助人力撤退，還有如果中斷餵食，反而會增加人犬衝突與公安風險，認為要用管理替代禁止。

農業部長陳駿季表示，針對餵養部分，不同利害關係團體有不同意見，也沒有達到高度共識，期待這次修法針對有共識的部分先行處理，在還未取得共識前不會貿然處理，也表示針對自然保護區、生態敏感區等已全面禁止餵養，後續也會透過農再計畫中的社區宣導禁止餵養等。

農業部動保司日前推出犬蹤地圖APP，民眾可拍照上傳遊蕩犬的照片，待資料累積一年後，農業部將依據相關資料製作風險地圖，未來是否會針對熱區推動禁餵，陳駿季則表示，該APP主要是希望提供更多科學依據，並透過這些數據降低人犬衝突的風險。

民團表示餵養的行為是無視動物福利。（記者楊媛婷攝）

愛爸愛媽認為若貿然禁止餵養，恐怕會增加人犬衝突風險。（記者楊媛婷攝）

