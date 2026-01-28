為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    基隆八堵路破管修復 5000戶上午恢復供水

    2026/01/28 09:54 記者盧賢秀／新北報導
    基隆八堵路水管破漏開挖搶修。（基隆市政府提供）

    基隆八堵路800公厘自來水管日前破漏，經開挖評估昨天晚上9點停水搶修，影響南榮路高地及龍安街198、332巷等5000戶用戶停水，搶修後今天早上9點已開始恢復供水。

    八堵路92號前路面日前滲水，經過麥金路破管停水39小時事件後，台灣自來水公司與市府工務處先行開挖，研判是800mm鋼管破管漏水，市府21日要求台水一區處先行探挖，雙方23日研商後續施工方式與期程時，評估可採不斷水方式進行修復，26日進場施工。

    自來水公司第一區管理處副處長魏金龍表示，深挖後發現施工比預期複雜，鋼管破損程度及施工環境明顯超出原先調查與評估範圍，因此與市府溝通後，決定改採停水搶修。

    水公司事先跨區調度水源支援，縮小停水範圍，僅南榮路高地及龍安街198巷、332巷等約5000餘戶用水，市區平地區域不受影響。

    昨天晚上9點開始停水搶修，工作人員昨晚進入管內焊補裂縫，昨天晚間天候不佳，持續降雨且氣溫驟降，施工團隊在強風與寒雨中徹夜搶修，並於28日凌晨3點完成漏水點修復，隨後即進行排水，上午8點已全面完成修復，已經恢復供水。

    水公司一處區表示，近期基隆麥金路及八堵路管線漏水搶修，台水公司一區處感謝市民在搶修施工期間，造成交通及停水不便的諒解；也對基隆市政府及民代在管線維修作業或供水管網強化之建議或指導，未來將持續檢討精進，以讓民眾有更穩定的用水。

    自來水公司人員搶修人員焊補裂。（基隆市政府提供）

    基隆八堵路自來水管完成搶修、路面回填。（記者盧賢秀攝）

