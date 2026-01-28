為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    彰化市春節垃圾清運1圖秒懂 這4天停收

    2026/01/28 09:41 記者湯世名／彰化報導
    彰化市清潔隊另規劃5條主要路線清運垃圾。（資料照，記者湯世名攝）

    彰化市清潔隊另規劃5條主要路線清運垃圾。（資料照，記者湯世名攝）

    農曆春節腳步近，家家戶戶即將迎來大掃除，彰化市公所清潔隊今天（28日）公布一般垃圾、資源回收及生、熟廚餘時間表，其中2月17日大年初一到2月20日大年初四這4天停止收運垃圾，市民可利用5個定時定點垃圾收集處（6點30分到8點30分），以及5條主要道路垃圾清運路線清理垃圾。

    清潔隊制定清運時程，2月12日到15日的4天期間，每天早上都是11點清運；2月16日除夕上午9點清運；2月17日大年初一到2月20日大年初四停止收運垃圾；2月21日大年初五早上9點清運；2月22日大年初六停止清運；2月23日大年初七提早1小時清運；2月24日大年初八恢復正常清運垃圾。

    清潔隊隊部開放時間，則是2月16日除夕早上8點30分到下午4點；2月17日大年初一到2月20日大年初四上午8點30分到下午3點。2月21、22日大年初五與初六，則是從早上8點半開放到下午4點。

    清潔隊指出，初一至初四雖然停運垃圾，但三民路、中正路、中興路、清潔隊部及一德南路這5處地點仍將定點正常收集；另有5條路線沿線清運。

    清潔隊提醒，大型家具清運請放置住家門前，到清潔隊網站登記，或電話聯絡清潔隊清運，約2到5個工作天完成清運，受理登記到2月10日，切勿放置空地或集中堆置，避免影響市容觀瞻。詳情可到彰化市清潔隊網站或清潔隊臉書查詢。

    彰化市2026年春節垃圾清運時間公布。（清潔隊提供）

    彰化市2026年春節垃圾清運時間公布。（清潔隊提供）

    彰化市2月17日年初一到20日年初四停止收運垃圾。（資料照，記者湯世名攝）

    彰化市2月17日年初一到20日年初四停止收運垃圾。（資料照，記者湯世名攝）

