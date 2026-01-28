八里污水廠回饋金115年增加880萬元 嘉惠八里區各校發展體育

八里污水處理廠日夜運作，長期協助處理大臺北地區的生活污水。（新北市水利局提供）

新北市「公共污水處理廠回饋金自治條例」修正案於去年7月經議會三讀通過，今年開始依修正後條例編列回饋金，修法針對大處理水量的水資中心回饋金計算級距進行優化，其中八里污水處理廠年度回饋金總額將增加約880萬元，總規模突破5200萬元，對於回饋區域有更實質的幫助。

水利局長宋德仁表示，新北市公共污水處理廠早期收受截流水，新北市公共污水處理廠回饋金自治條例於2012年訂定時，接管率較低約43.3%，污水處理廠以處理截流污水為主，污染濃度較低；目前接管率已大幅提升至71.34%，污染濃度接近純生活污水，加上八里廠增設污泥乾燥系統及沼氣發電設施，並參考6都回饋金條例適時調整回饋金額，回饋地方。

經市府提案並獲議會三讀通過，新制將原有的6個計算級距簡化為5個級距，並針對每日處理量超過60萬噸的超大型處理廠（如八里污水處理廠），將回饋金提列單價由原本的每噸0.05元調升至0.075元，將實質提升八里污水處理廠周邊居民的生活福祉與各項福利補助。

水利局表示，受惠於今年回饋金增加，除既有的專款專用各項補助外，八里區新增「補助本區各校運動競賽及訓練經費」，鼓勵八里區各校發展各項體育運動，並發掘與培育優秀運動人才，提升整體學生運動參與度與競爭力。

除八里污水處理廠外，新北市有林口、淡水、北大及三鶯等多座大型公共污水處理廠，這些設施日夜運作淨化水質，每年也依法編列回饋金，金額約51萬至5207萬元，確保每一分回饋金都能發揮最大效益，讓鄰避設施轉化為支持地方發展的「鄰利」建設。

