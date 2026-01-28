今晚低溫下探12度！ 氣象專家：週末還有大陸冷氣團

氣象專家林得恩指出，今天先濕後乾，明起短暫回暖、降雨趨緩。（圖擷自林老師氣象站臉書）

中央氣象署預報，今天（28日）北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，北部及東半部地區有局部短暫雨。國立台灣大學大氣科學博士林得恩指出，今天先濕後乾，晚間最低溫中部以北12至15度；明（29日）起短暫回暖、降雨趨緩；週末再轉濕冷，且冷空氣有機會達到大陸冷氣團等級。

林得恩今天在臉書粉專「林老師氣象站」發布貼文稱，今天持續受東北季風影響，台灣北部及東北部地區天氣偏冷，其它地區早晚亦冷。

林得恩說，今晚至明晨將會最冷，預估最低溫中部以北、宜蘭及金門地區12至15度之間，南部、花東及澎湖地區則為13至17度，馬祖最低溫攝氏10至11度。

林得恩提及，今天白天起，華南雲雨帶逐漸遠離，環境水氣開始減少，西半部地區轉為零星短暫雨後多雲的天氣；迎風面花東地區仍為零星短暫陣雨。明天及週五（30日）短暫回暖、降雨趨緩。

林得恩強調，下一波強冷空氣會自週六（31日）晚間起南下，影響時間較長，最冷時間落在下週日（2月1日）至週二（2月3日）清晨。這波冷空氣強度較強，有機會達到大陸冷氣團等級，迎風面會以濕冷型態為主。

