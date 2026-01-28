為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    今晚低溫下探12度！ 氣象專家：週末還有大陸冷氣團

    2026/01/28 08:03 即時新聞／綜合報導
    氣象專家林得恩指出，今天先濕後乾，明起短暫回暖、降雨趨緩。（圖擷自林老師氣象站臉書）

    氣象專家林得恩指出，今天先濕後乾，明起短暫回暖、降雨趨緩。（圖擷自林老師氣象站臉書）

    中央氣象署預報，今天（28日）北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，北部及東半部地區有局部短暫雨。國立台灣大學大氣科學博士林得恩指出，今天先濕後乾，晚間最低溫中部以北12至15度；明（29日）起短暫回暖、降雨趨緩；週末再轉濕冷，且冷空氣有機會達到大陸冷氣團等級。

    林得恩今天在臉書粉專「林老師氣象站」發布貼文稱，今天持續受東北季風影響，台灣北部及東北部地區天氣偏冷，其它地區早晚亦冷。

    林得恩說，今晚至明晨將會最冷，預估最低溫中部以北、宜蘭及金門地區12至15度之間，南部、花東及澎湖地區則為13至17度，馬祖最低溫攝氏10至11度。

    林得恩提及，今天白天起，華南雲雨帶逐漸遠離，環境水氣開始減少，西半部地區轉為零星短暫雨後多雲的天氣；迎風面花東地區仍為零星短暫陣雨。明天及週五（30日）短暫回暖、降雨趨緩。

    林得恩強調，下一波強冷空氣會自週六（31日）晚間起南下，影響時間較長，最冷時間落在下週日（2月1日）至週二（2月3日）清晨。這波冷空氣強度較強，有機會達到大陸冷氣團等級，迎風面會以濕冷型態為主。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播