    生活

    2縣市大雨特報！今晨迎風面濕冷 各地留意早晚溫差

    2026/01/28 06:33 即時新聞／綜合報導
    中央氣象署表示，今天清晨北部、東部濕冷；白天起雨勢漸緩，各地早晚皆涼。（資料照）

    中央氣象署表示，今天（28日）各地早晚涼冷，中部以北及宜蘭清晨低溫普遍在13至15度，南部及花東16至18度，預測白天北部及宜蘭高溫僅16至18度，整天涼冷，至於中南部地區高溫約23至26度，花東地區則為20至23度。

    降雨方面，迎風面北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部地區亦有零星小雨，大台北山區及基隆北海岸雨勢較大；白天起新竹以南地區轉為多雲到晴的天氣，迎風面降雨也逐漸趨緩。今天上午之前3000公尺以上高山，有局部降雪現象，白天起水氣減少，降雪機率將明顯降低。

    氣象署凌晨2時45分發布大雨特報稱，東北風影響，今天基隆市、新北市局部地區，包括基隆北海岸在內，有局部大雨發生的機率。

    離島天氣方面，澎湖多雲時陰，17至18度，金門晴時多雲，11至17度，馬祖陰時多雲，10至13度。空氣品質方面，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。

    明天（29日）東北季風減弱，白天起氣溫回升，輻射冷卻影響，各地早晚天氣仍偏冷，中南部日夜溫差大；各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

    週五（30日）各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有局部短暫雨；週六（31日）鋒面通過及東北季風再增強，北部及東北部天氣轉涼；北部及東半部地區轉為有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

    下週日（2月1日）至週二（2月3日）東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；下週日、下週一（2月2日）北部、東半部地區及中部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲；下週二基隆北海岸、大台北山區及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

    國際都市氣象：

    亞洲、大洋洲

    美洲

    歐洲、非洲

    中國

    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    13 - 15 11 - 19 15 - 25 14 - 18

    今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

