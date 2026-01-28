北台濕冷明回暖！氣象專家：未來一週冷暖震盪

未來5至7天，將接連有兩波東北季風南下，這讓接下來的天氣會有不小轉折，一下溫暖好天氣，一下又轉涼下雨，專家形容「未來一週，冷暖震盪」。（資料照）

氣象專家指出，近期天氣變化多，專家形容「未來一週，冷暖震盪」，首先是週二晚間至週四清晨第一波東北季風過境，且水氣不少，北部、宜蘭全面濕涼，今日中部3000公尺以上高山有飄雪機率，中南部則是日夜溫差大，週四白天至週六天氣回穩，各地晴時多雲，僅東半部偶有短暫雨。不過週日起第二波東北季風來襲，預估又會是北濕涼、南乾爽，且會影響3至4天，下週三、四的清晨台北測站可能達到「大陸冷氣團定義」（≦14度）。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」（以下簡稱颱風論壇）發文指出，最新模式預報顯示，未來5至7天，將接連有兩波東北季風南下，這讓接下來的天氣會有不小轉折，一下溫暖好天氣，一下又轉涼下雨，即便冷空氣強度並沒有特別亮眼，但震盪的天氣，還是要多多注意。

請繼續往下閱讀...

颱風論壇說明，預估週二晚間至週四清晨，第一波東北季風挾冷空氣過境，強度會接近冷氣團等級。由於水氣量不小，北部、宜蘭有感降溫，全面濕涼，背風面的中南部則維持乾涼，且日夜溫差大的型態。

至於週四至週六東北風減弱，進入回暖的空檔，各地溫度會明顯回升。但因為風向轉吹偏東風，東半部變成迎風面，會有短暫雨，西半部則毫不意外一片好天氣。週日起則會有第二波東北季風抵達，一樣是接近冷氣團等級的冷空氣，也一樣帶有水氣。目前預估將影響約3至4天，整體將繼續呈現北濕涼、南乾爽的型態。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今晨北部、中部山區明顯降雨，今日受「東北季風」影響，北部、中部山區雨後多雲、東半部偶有局部短暫雨，北台偏冷；中南部多雲時晴、白天舒適微熱、早晚微冷。各地區氣溫如下：北部12至17度、中部13至26度、南部14至28度、東部14至24度。

吳德榮表示，明日至週六各地晴時多雲、東半部偶有局部短暫雨的機率；冷空氣逐日減弱，氣溫逐日回升；明日北微涼、中南舒適，週五、六各地晴暖舒適，連日的早晚氣溫皆低，日夜溫差大。

吳德榮提到，週六晚另一波強度類似的冷空氣南下，北部、東半部轉有局部雨；下週日至週二冷空氣影響，北台偏冷，下週日、一北部、東半部及中部山區有局部短暫雨，下週二北部雨後多雲、東半部有局部短暫雨。下週三至週五冷空氣逐日減弱，各地白天轉晴暖舒適，但因夜間輻射冷卻強、早晚氣溫低，日夜溫差很大。下週三、四的清晨，台北測站有短暫觸及「大陸冷氣團定義」的機率。而這兩波冷空氣雖都不強，但帶來冷、暖交替變化及日夜溫差大的特徵，應注意衣著調整。

颱風論壇指出，最新模式預報顯示，未來5至7天，將接連有兩波東北季風南下，這讓接下來的天氣會有不小轉折，一下溫暖好天氣，一下又轉涼下雨。（圖擷自臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法