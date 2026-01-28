威力彩、尾牙摸彩中獎有祕訣 廖大乙：4生肖易中大獎

民俗專家廖大乙表示，想要買威力彩中頭獎或尾牙摸彩中大彩，可在手掌心寫上「中」字。（廖大乙提供）

威力彩頭獎連摃26期，頭獎上看7.7億元，民俗專家廖大乙表示，想要中大獎民眾，購買彩券前可用紅筆在手掌心寫上「中」字，並在掌心哈一口氣後，心中默念「我一定中大獎」，即能讓手氣變好，公司尾牙摸彩想要中大獎，也可比照辦理，尤其是蛇、豬、虎、猴去年犯太歲4生肖民眾，今年運勢逆轉，中大獎機率更高。

春節即將到來，許多人想要買彩券試試手氣，希望能中大獎過個好年。26日威力彩開獎，頭獎再度摃龜。台灣彩券公司預估，在連摃效應帶動下，下期威力彩銷售金額約在2.3至2.5億元之間，明（29日）若開出頭獎，累積金額上看7.7億元。

廖大乙表示，民眾想要買獎彩券中大獎，可穿著鮮豔衣服，勿穿黑白色衣服，並事先用紅筆在手掌心寫上「中」字，但記得男左女右，即男生要寫在左掌心、女生寫在右掌心，買彩券時先向掌心哈一口氣後，集中精神默念「我一定中大獎」，象徵大獎「緊握在手」，以提高中獎機率。

此外，每年農曆12月16日為傳統民俗祭祀中的尾牙，今年尾牙落在國曆2月3日立春前一天，許多公司行號已開始舉辦尾牙宴，犒賞員工一年來的辛勞，並在尾牙宴舉辦摸彩活動。廖大乙指出，想要在尾牙摸彩中大獎民眾，同樣可比照上述方法辦理，提醒蛇、豬、虎、猴去年犯太歲4生肖民眾，今年谷底爬升、否極泰來，整體運勢會大幅好轉，易中大獎，有任何摸彩、抽獎等機會，都要試試手氣，千萬不要放棄。

以上為民俗說法 僅供參考

威力彩頭獎連摃26期，彩券行貼出下期頭獎上看7.7億元告示。（記者張協昇攝）

威力彩頭獎上看7.7億元，民眾紛紛買1張試試手氣，帶動台彩買氣。（記者張協昇攝）

