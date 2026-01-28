再3週就過年！台中綠美圖春節開館時間公布

台中綠美圖持續精進服務質感，迎接馬年新春遊客。（記者黃旭磊攝）

台中綠美圖開館1個半月以來，吸引超過30萬名遊客入館參觀，台中市文化局長陳佳君說，新春期間將用「行走的文化風景」迎接遊客，美術館只休除夕、大年初一，其餘春節假期開放營運，台中市圖書館從小年夜休到大年初三，大年初四至初五開館到傍晚5時，歡迎遊客參觀「萬物的邀約」展覽，集結20國藝術展品打開新春感官體驗。

綠美圖被網友譽為台中最新地標朝聖點，去年12月13日開館以來，台中市文化局持續精進服務質感，邀曾在倫敦時裝周連5季舉辦大秀的旅英設計師詹朴，設計嶄新工作服，深耕獨立出版策展的朋丁 pon ding，與東京有據點的Pharos Coffee 進駐營運，館內飄逸咖啡香，空間在藝術、書籍與氣間自由切換，不少遊客稱讚「真的很療癒啊」。

請繼續往下閱讀...

文化局表示，台中市美術館於2月16日（除夕）及17日（大年初一）公休，其餘開放營運，台中市圖書館2月15（小年夜）至19大年（初三）休館，大年初四、初五上午9時至傍晚5時開館營運，其中，美術館展出「萬物的邀約」，圖書館舉辦「世界的索引」展覽，匯集法國18世紀引領啟蒙運動「百科全書」，帶領民眾展開跨越3世紀知識旅程。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法