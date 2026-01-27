台中500億「超巨蛋」BOT公告招商 挨批僅3萬席「名實不符」

台中500億「超巨蛋」BOT公告招商。（市府提供）

搶攻演唱會及國際棒球賽事運動經濟，台中超巨蛋民間參與新建營運移轉（BOT）案，今起正式公告招商3個月，台中市運動局指出，預估投資金額高達約500億元；但民進黨台中市議會黨團總召周永鴻質疑，「超巨蛋」只規劃近3萬席根本名實不符，未來無論要推動演唱會或運動產業均遜於北高現有場地，競爭力不足。

台中市長盧秀燕去年5月宣佈規劃「超巨蛋」，市府完成前期準備作業，相關BOT案今起招商公告，超巨蛋案正式啟動。

但周永鴻質疑，台中巨蛋已在興建中，市府若要打造第二顆蛋，就應跟台中巨蛋明顯區隔，但所謂的「超巨蛋」僅規劃3萬席，除席次跟台中巨蛋差不了多少，「超巨蛋名實不符」，更比不上北高現有的大型場館，根本只是為了搏話題硬推；盧秀燕任期剩不到一年，未來BOT案簽約須經議會監督，不能草率簽約把責任丟給下一任市長。

在地議員陳淑華也指出，包括超巨蛋等重大建設均座落水湳經貿園區，但公車、捷運、停車位等交通能量均不足，且各式建設進駐未與切合水湳經貿園區智慧、低碳、創新定位，欠缺通盤規劃；她更質疑，盧市府斥資百億興建不能打棒球的台中巨蛋，現在又推超巨蛋，百億不是小數目，為何不一開始就把台中巨蛋規劃好，也曝盧市府沒有遠見及願景。

運動局長游志祥指出，台北大巨蛋容納約4萬人，高雄世運主場館雖可容納逾5萬人，但並無屋頂，「超巨蛋BOT案」設定的招商條件是須興建可容納至少3萬席次能打棒球及辦演唱會的場館，有意參與的民間投資業者可視自己的規劃增加席次；另16公頃園區亦將規劃包含商場、旅館，廠商也須提出須興建停車場等交通規劃。

游志祥指出，招商公告到4月27日後，視廠商投標情況進行評選，目前已有約2到3個廠商對此案表示興趣，若評選出廠商就會進入議約、簽約，因開發基地逾5公頃須進行環評，加計申請建照約需到2到3年時間，後續工程估需4年時間。

