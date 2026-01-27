基隆慶安宮委員就職 議長童子瑋陪百歲阿公童永切蛋糕

基隆慶安宮今天（27日）晚間舉行第12屆新任委員就職典禮，同時也幫慶安宮榮譽主任委員童永舉辦百歲誕辰餐會；童永（圖左五）在愛孫童子瑋（圖右二）協助，在立委王正旭醫師（圖右一）、基隆市副市長邱佩琳（圖左四）與眾親友見證下，童永切下高達7層高的百歲蛋糕。（圖為童子瑋進步基隆辦公室提供）

基隆慶安宮第12屆新任委員就職典禮暨榮譽主任委員童永百歲誕辰餐會，今天（27日）晚間在基隆長榮桂冠酒店登場；現場氣氛隆重溫馨，象徵慶安宮百年香火延續，也展現宮廟長年深耕基隆、服務社會的累積成果。近日勤跑基層的民進黨提名參選基隆市長的議長童子瑋，今晚推開一切行程，陪阿公童永切下高達7層的百歲蛋糕，祝福阿公平安健康。

童永表示，他能在百歲之年見證慶安宮順利完成新一屆管理委員會交接，內心充滿感恩。他回顧自己13歲來到基隆打拚、投入媽祖信仰與廟務工作的歷程，並指出過去數十年來，慶安宮在歷屆委員共同努力下，不僅完成行政大樓建設，也兩度組團前往泉州、漳州迎請媽祖回鑾，同時持續推動醫療器材捐贈、獎學金發放與弱勢關懷，讓信仰真正落實為照顧社會的力量。他也期勉新一屆團隊，持續守護宮廟傳統，深化公益服務，回應社會需求。

慶安宮新任主任委員童德裕表示，能夠接下本屆主任委員重任，是一份責任也是一項使命。未來將在歷屆團隊奠定的基礎上，與全體委員共同推動廟務制度化、公益常態化與文化傳承工作，讓慶安宮在香火興盛外，也持續成為地方重要的社區服務與文化據點。

基隆市議會議長童子瑋出席典禮見證，他表示，慶安宮長期扮演基隆重要的信仰中心與公益平台角色，從醫療資源協助、教育扶助到弱勢照顧，都能看到宮廟團隊長年累積的實際行動。他指出，自己從小在慶安宮廟埕成長，親眼見證前輩投入公益服務的身影，也因此更加體會公共服務的責任與價值。未來將持續支持宗教文化保存、公益資源整合，讓信仰力量與公共治理形成良性互補。

