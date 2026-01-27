屏縣住宿式長照機構導入復能觀念 協助長者找回生活能力

長照機構透過園區綠化帶、小動物互動與生活紀錄分享，營造溫暖如家的照護環境。（圖由屏東縣政府提供）

陪伴長者重新找回生活的主導權，屏東縣政府長期照護處推動「住宿式長照機構復能導入計畫」，與屏東縣物理治療師公會、20間住宿式長照機構、老人福利機構與護理之家合作，將復能觀念深度導入第一線，協助長輩恢復生活能力，目前已展現成果。

屏東縣府長照處長陳桂敏指出，復能不只是復健訓練，而是一套「回到生活本身」的照顧哲學，透過跨專業合作，由物理治療師進入機構進行一對一現場輔導，從住民能力評估、安全風險辨識、個案討論，到與照服員共同擬定可實際落實於日常的復能照顧計畫，讓照服員在原有照護流程中，自然融入復能概念，而非增加額外負擔。

物理治療師張鳳鳴、張雅茹分享，該政策將復能轉化為「生活中的小動作」，如擦桌子、彎腰取物、推輪椅、拿水杯等，看似平凡的日常行為，卻能成為長者累積成功經驗的重要起點；不是要長者去練，而是將動作簡單化、逐步拆解，讓他們在生活中去做，慢慢建立信心與成就感。

入住機構前，阿米婆婆因疾病與身體退化，生活高度依賴他人，後來在家屬支持、照服員林昱丞的陪伴以及治療師與機構團隊跨專業合作下，逐步邁向部分自立，如今已能在監督下完成輪椅與床邊轉位，手扶欄杆或使用助行器自行站立，並在輕度協助下行走約50公尺。

屏東縣物理治療師公會理事長竇文宏表示，透過12週完整訓練與臨床考核，協助照服員具備評估潛力個案、設計與調整復能活動、判斷安全時機等實務能力，讓復能真正成為日常照護的一部分，而非短期介入。

「加入物理治療元素後，機構整體氛圍明顯改變！」，慈暉老人長照機構照護員高郁淳指出，透過園區綠化、小動物互動與生活紀錄分享，照護環境已溫暖如家。椰子園老人養護之家主任蔡秀蘭則表示，縣府將復能觀念導入第一線，長輩彷彿重新啟動人生，在一次次進步中，找回被需要、被肯定的感覺。

在治療師與機構團隊的跨專業合作下，阿米婆婆逐步由高度依賴邁向部分自立。（圖由屏東縣政府提供）

