托嬰中心遭撤銷準公托歇業改名原地復活？ 中市府：一切依法審查

台中市議會民進黨議員王立任與蔡其昌立委服務團隊去年8月召開記者會，因社會局因案追回補助款，導致海線某托嬰中心原公托福利中斷，嚴重影響26名家長及幼兒的權益，引發台中海線家長抗議。（資料照）

台中市海線地區1家具有準公托資格的私立托嬰中心，因涉及師資登載不實遭判刑確定，去年7月遭台中市社會局取消準公托資格後宣布歇業，民眾質疑業者「換湯不換藥」，疑「重新復活」在該址換名重新營業，並再次取得準公托資格；台中市社會局對此表示，新托嬰中心負責人與原業者不同，依法提出公托申請並於去年底經審查通過，符合立案規範，未來會依法管理與稽查，確保托育品質與幼兒照顧安全，至於原業者則目前尚與市府行政訴訟中。

之前海線這家「準公托」托嬰中心，因業者將離職員工登錄在「衛生福利部社會及家庭托育服務整合資訊系統」，以招收幼兒並向市府社會局申請補助，離職員工去找其他托育相關工作，才發現被當人頭，怒告托嬰中心偽造文書罪。

法院判處負責人及主管2人拘役確定，台中市社會局於去年7月16日與該托嬰中心終止準公共服務契約，並追繳相關獎補助費用558萬元，該托嬰中心於8月宣布歇業，致家長無處托嬰，才在市議員王立任等人陪同下召開記者會，呼籲市府協助轉介。

社會局指出，新的托嬰中心於去年11月4日提出立案申請，負責人與原托嬰中心不同，社會局依據《私立兒童及少年福利機構設立許可及管理辦法》審查，並會同相關局處會勘，確認符合立案規範，於去年12月15日核准立案，並取得準公托資格，立案資料等皆合法。

至於原托嬰中心因人員登載不實，遭社會局終止準公共服務契約並追討補助款，業者於去年8月25日向社會局提出歇業申請，並於去年11月4日歇業，社會局依法稽查，現場已無收托幼童，相關程序均已完成，業者並提出行政訴願，目前與市府行政訴訟中。

社會局強調，海線該地址的新舊托嬰中心，不論歇業或立案均依法審查，市府後續將持續依法管理與稽查，確保托育品質與幼兒照顧安全。

去年8月，多位家長控訴海線一家準公托遭取消資格，影響家長權益。（資料照，記者蘇金鳳攝）

