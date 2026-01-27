為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    翻倍！北市年貨大街採買 1/31~2/15周邊公有停車場漲價

    2026/01/27 20:44 記者董冠怡／台北報導
    迪化街年貨大街1月31日至2月15日登場，周邊停車需求增加但車位有限，鄰近8處公有停車場臨停費率調漲。（停管處提供）

    迪化街年貨大街1月31日至2月15日登場，周邊停車需求增加但車位有限，鄰近的大稻埕公園等8處公有停車場小型車、大型重機臨停費率調漲，假日最高每小時80元、非假日最高每小時60元，與原收費每小時3、40元相比價差恐達1倍。停車管理工程處說，調整費率提高周轉率，建議改搭大眾運輸前往。

    活動期間調漲的8處公有停車場，5座位於地下、1座橋下及2座堤外，合計1472格車位，假日統統都是每小時80元；非假日部分，重慶北路二段的朝陽公園、歸綏街的大稻埕公園、塔城街的塔城公園、市民大道塔城段、寧夏路的蓬萊國小地下停車場與台北大橋下停車空間，每小時60元。三號水門堤外停車場每小時40元；五號水門堤外停車場早上7點至10點、每小時40元，10點至晚上8點每小時50元。

    停管處說明，考量農曆年前諸多年貨採買需求，期望透過費率調整機制促使開車前往的民眾完成採買行程後儘快離場，讓其他有停車需求者也能使用，活動期間滿場管制，切勿佔用道路等候進場，建議改搭捷運、公車等大眾運輸工具，降低對周邊交通的影響。

