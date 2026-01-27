週三冷空氣更強！中部以北低溫13度 清晨北東有陣雨

週三迎風面北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部地區亦有零星飄雨機率。（資料照）

週三（28日）受東北季風影響，中部以北及宜蘭低溫約13至15度，南部及花東16至17度，其他地區早晚亦涼；明晨北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部地區及澎湖、金門、馬祖有零星短暫雨，白天起雨勢漸緩。

中央氣象署預報，今晚至明晨受華南雲雨區影響，迎風面北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部地區亦有零星飄雨機率，尤其大台北山區及基隆北海岸雨勢稍大，明白天起華南雲雨區遠離，新竹以南地區將轉為多雲到晴的天氣，迎風面降雨也逐漸趨。

請繼續往下閱讀...

溫度方面，中部以北及宜蘭低溫約13至15度，南部及花東16至17度，白天北部及宜蘭高溫約16至18度，感受偏涼，至於中南部地區高溫仍有23至26度，花東地區約20至23度，早出晚歸需適時增添衣物避免著涼。

離島澎湖陰時多雲，17至18度；金門多雲短暫雨，11至17度；馬祖陰時多雲短暫雨，10至13度。

天氣風險公司則指出，週三（28日）為這波冷空氣最強的時候，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷。受華南雲雨區東移影響，台灣周邊水氣偏多，中部以北及東北部地區容易有局部短暫陣雨，週二晚間至週三清晨（27-28日），大台北山區、基隆北海岸及東北部地區有局部較大雨勢發生，外出請備妥雨具。

紫外線指數方面，週三台北市、新北市、基隆市、桃園市、宜蘭縣為「低量級」，其餘縣市皆為「中量級」。

空氣品質方面，週三東北季風影響，環境風場為東北風，東北風可能挾帶微量境外污染物移入影響臺灣及離島，中南部位於下風處，污染物易累積；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。

明天溫度方面，中部以北及宜蘭低溫約13至15度，南部及花東16至17度。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數方面，週三台北市、新北市、基隆市、桃園市、宜蘭縣為「低量級」，其餘縣市皆為「中量級」。（擷取自中央氣象署網站）

週三宜蘭、花東空氣品質為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法