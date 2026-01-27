投1.25億補助幼兒園本土語教學 教長訪視苗栗客語學習

教育部長鄭英耀今訪視苗栗縣竹南鎮照南國小，關注學校的校園安全設施。（教育部提供）

教育部推動幼兒園本土語言教學課程計畫，至114學年度全國計717園參與，投入補助1.25億元，促進幼兒自小學習本土語言與文化傳承。教育部長鄭英耀今（27）日訪視苗栗縣苗栗市大同國小附設幼兒園，了解該園長期深耕客語教學，每週訂定「本土語言日」，於上下課與日常互動中讓幼生自然使用客語，並透過播放本土語言童謠與情境布置，營造友善語言環境，讓幼生互助合作與分享中建立語言自信。

鄭英耀今日前往苗栗訪視，瞭解學校推動本土語言教學、體育設施、校園環境改善及高齡者的終身學習等重要政策之情形。鄭英耀表示，教育部長期投入教育資源，支持從幼兒到長者的「全齡教育」發展，並協助地方政府支持學校打造安全、舒適的學習場域。

鄭英耀前往苗栗市大同國小視察老舊廁所改善成效，教育部長期推動公立國中小學廁所整修工程，透過中央補助與地方政府合作，系統性改善校園老舊設施，至2024年底中央已補助83.5億元，完成3660棟校舍廁所改善工程。考量全國國中小廁所數量龐大，教育部已再向行政院申請經費並獲協助，自至2027年將持續協助地方政府改善國中小廁所環境，另針對照南國小圍牆鋼筋外露及電動大門鏽蝕與管線老舊問題，教育部也將協助苗栗縣政府支持學校辦理整修工程，強化校園出入口安全，確保師生通行安全。

此外，鄭英耀前往苗栗縣樂齡學習示範中心，該中心位於苑裡鎮山腳國小日治後期宿舍群內，除薪傳苑裡鎮在地的藺編工藝外，也成為苑裡鎮長者培養興趣及技能，自組社團延伸學習的學習好所在。教育部在全國成立368所樂齡學習中心。

而為優化學校體育設施備，教育部近年投入約42.4億元，協助1536所學校修整建與新建運動場地及充實體育器材設備，另積極向行政院爭取特別統籌分配稅款，專案推動「高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫」，總經費達73億元，協助975所學校。鄭英耀今赴國立苑裡高中及頭份市六合國小，關心2校的運動休閒環境與運動設施狀況，苑裡高中今年度中等學校乙級排球聯賽晉級複賽；六合國小則積極配合校園開放政策，設置運動休閒站。

