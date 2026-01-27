為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    120斤超級新丁粄曝光！東勢新丁粄節2/27、28熱鬧開跑

    2026/01/27 19:27 記者蔡淑媛／台中報導
    120斤超級新丁粄龜粄與桃粄展示。（記者蔡淑媛攝）

    台中東勢新丁粄節將於2月27日、28日在東勢客家文化園區登場，園區展館內120斤超級新丁粄龜粄與桃粄展示，屆時將分享給現場民眾，民眾可至「北興里雙福祠」參與求子儀式，或前往「東勢文昌廟」祈求文運昌隆。

    另外，3月3日在東勢永光祠、永安宮、泰安宮、米粉寮樂善祠及芎蕉下伯公廟皆有舉辦原汁原味的「鬪粄」活動。

    客委會主委江俊龍表示，今年東勢新丁粄節延續「鬪粄文化」、「願生樂養」、「分享喜悅」3大核心精神，在主視覺設計上，特別邀請專精水彩與油畫創作的藝術家－丘璦珍老師，以「麒麟送子」為創作理念，麒麟象徵祥瑞，同時也是伯公的守護神，而龜粄代表男生、桃粄代表女生，新丁粄節不只帶來好運，也可以祈求「好孕」，想生男生就吃龜粄，想生女生就吃桃粄。

    江俊龍說，東勢新丁粄節響應「臺中Hi8，全城開趴」，規劃8大主題活動，27日上午由FOCASA馬戲團、青楓舞劇坊、東勢山城兩廣醒獅團領銜，與20多組踩街團隊從東勢國中出發，行經三民街、中山路，集結東勢客家文化園區迎接活動盛大開幕；當日晚會由FOCASA馬戲團帶來《潘朵拉的盒子》，精彩可期！2月28日晚間由明哥菜車樂團、PALLAS帕拉斯、黃于娟、ZORN、小男孩樂團等演藝團隊接力演出。

    台中東勢新丁粄節將於2月27日、28日在東勢客家文化園區登場，江俊龍、江啟臣在記者會共同揭幕。（記者蔡淑媛攝）

    台中東勢新丁粄節將於2月27日、28日登場，江俊龍、江啟臣今天先發送小龜粄與桃粄造勢。（記者蔡淑媛攝）

