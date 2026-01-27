入夜北部轉雨！明低溫下探14度 下波鋒面時間曝

未來一週氣溫趨勢。（圖為中央氣象署提供）

今日入夜後氣溫明顯轉涼，且北部部分地區明顯轉雨。中央氣象署指出，受到東北季風影響，並有華南雲系通過，北部、東半部地區有雨，中南部地區明晨前也有飄雨情況，但白天起西半部地區將陸續轉為多雲到晴的天氣，另週六下半天將有鋒面通過，隨後東北季風將再度增強。

中央氣象署預報員曾昭誠指出，今晚至明天清晨，北部、東半部有局部短暫雨，尤其大台北山區、基隆北海岸雨勢較為明顯，中南部地區今晚至明晨也會有些微飄雨情況。

待明日白天華南雲系通過，新竹以南恢復多雲到晴的天氣，迎風面降雨趨緩，另週四東北季風減弱，環境轉為偏東風，基隆北海岸、東半部、恆春半島有零星短暫雨，週五東半部、恆春半島雨勢略有增強，西半部地區週四、週五則維持多雲到晴的好天氣。

曾昭誠說，週六下半天將再有另一波鋒面通過、東北季風增強，並預計持續影響台灣至下週二前後，週六當天北部、東半部有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，下週日、下週一東部山區受到中層雲系通過影響，可能也有局部短暫雨，其他地區多雲。

下週二因水氣減少，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

氣溫方面，曾昭誠指出，受東北季風影響，明日清晨中部以北、宜蘭地區氣溫僅14至16度，南部、花東地區17至18度，明日白天北部、宜蘭也僅16至18度，感受偏涼，但中南部地區仍有20至25度。

週四因環境轉乾，清晨有輻射冷卻作用，清晨氣溫約13至16度，日夜溫差大，西半部近山區、河谷地區有局部10度以下低溫發生機會，同日白天氣溫回升也很明顯，北部、宜蘭地區約20度，中南部20至25度以上，並一路持續至週六。

曾昭誠說，週日再受到東北季風影響，北部、宜蘭地區再度降溫，週日清晨至週二清晨北部、宜蘭地區約14至15度，中南部、花東週日至週二期間夜間清晨氣溫約16至18度，白天氣溫變化不大，但冷空氣強度還有變動。

未來降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

