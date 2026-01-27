「全市第1大校」校長張永芬2/1退休 康裕成:感謝她奉獻高雄

高雄陽明國中校長張永芬將退休（左三） ，高市議長康裕成獻花感謝她奉獻高雄。（議會提供）

全高雄國中學生數最多、逾3100人的陽明國中，校長張永芬將於2月1日屆退，她今天專程前往高市議會辭行，議長康裕成誠摯祝福，感謝她將精華歲月奉獻高雄。

投身教育工作逾40年的張永芬，今天在家長會長戴元章及多位歷任會長陪同下，前往高市議會向議長康裕成辭行，康裕成向張永芬致上最誠摯祝福，兩人也細數近年攜手改善教學環境點滴。

康裕成表示，張永芬歷任永安國中4年、鳳甲國中8年及陽明國中自106學年度迄今，擔任校長行政職務逾20年，奉獻教育界40餘載。

在張永芬與團隊帶領下，陽明國中為全市班級數最多的學校，規模龐大、經營不易，不僅升學績效穩健，學藝與體育競賽更是成果斐然，包括管樂班蟬聯15年全國音樂比賽特優、手球隊屢創佳績，展現「大校也能精緻辦學」的典範。

張永芬感性表示，感謝議長多年來對陽明國中全力支持，無論是校舍整修、設備汰換或教學空間改善，議長始終大力相挺，讓學校無後顧之憂、能專注教學品質提升。

她也特別分享，任內積極推動國際教育交流，已成功與日本熊本縣9所中學締結姊妹校，開啟學生互訪交流，為孩子拓展國際視野。

康裕成表示，她深知經營「全市第一大校」的辛勞，因此對張校長及家長會提出的需求，始終給予最積極支持，近年來雙方攜手推動多項硬體升級工程，包括連續3年逐年汰換老舊課桌椅，及更新演藝廳大型空調系統等，不僅解決學校長年困擾，更為師生打造舒適優質的學習空間。

康裕成致贈鮮花並盛讚張永芬「永育英才逾四旬、芬芳桃李滿港都」，感性表示教育是一場溫柔而堅定的長跑，感謝她將最精華的歲月奉獻給高雄，祝福卸下重擔後的第二人生，依然德澤永傳、杏壇芬芳。

