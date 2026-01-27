桃園青年諮詢會發表「優點子」張善政讚作為施政與政策研議重要參考依據

桃園市政府青年諮詢會27日舉辦「優點子成果發表」。（記者李容萍攝）

桃園市政府青年諮詢會今（27）日舉辦「優點子成果發表」，眾人分享近一年來參與討論並提出政策建議，市長張善政作為青諮會召集人率市府各局處代表出席聆聽提案，給予委員們高度肯定。他提到，桃園市青年諮詢會為全台首創的青年政策諮詢平台，集結來自不同專業領域的青年代表，針對市政議題提出政策建議，透過跨局處討論，逐步聚焦提案內容，作為市府施政與政策研議重要參考依據。

會中，文化發展組委員張子聖提案「KIRI文創園區活化計畫」，建議組提案設立南島文化常設展與策展工作坊，串聯A17商圈帶動經濟；公共參與組委員彭雨皓首推「桃園無車日」，倡議透過封路與首長搭乘大眾運輸，推廣減碳生活；國際展望組委員裴氏紅聚焦「外籍人士交通安全」，製作多語宣導素材與建立溝通平台，降低事故風險；智慧生活組委員高芝芸強調「心理無障礙」，推動校園ASD與ADHD隱性障礙理解教育，建立友善示範學校。

請繼續往下閱讀...

張善政表示，讓桃園進步不單只是市府的責任，青年朋友的創意無限，不同背景的人可以集思廣益，為桃園市政貢獻創意，聽到青諮委員很多組有不錯的想法，各局處都有同仁到場，希望汲取其中的精華，帶回研究讓施政可以更精進。

青年局長侯佳齡表示，本屆青年諮詢會最大特色在於「從討論走向行動」，透過參與式預算機制，讓青年建言不僅停留在構想階段，而是有機會實際落地執行。未來青年局將持續透過青年諮詢會及多元公共參與機制，陪伴青年將想法轉化為行動，讓青年成為城市治理中不可或缺的重要力量。

此成果發表除青年提案分享，現場同步規劃年度參與成果靜態展，回顧青年諮詢委員一年來參與政策討論、議題倡議與公共行動的歷程，呈現青年如何在實作中累積經驗、發揮影響力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法