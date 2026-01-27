為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台鐵集集線彩繪列車1/28限定山海巡迴！ 全新周遊券13車站可買到

    2026/01/27 18:29 記者吳亮儀／台北報導
    集集線專列停靠時刻表。（台鐵公司提供）

    集集線專列停靠時刻表。（台鐵公司提供）

    台鐵集集支線歷經四年多的邊坡與隧道整治工程，今年1月5日起正式恢復通車到集集站。為慶祝集集線復駛，南投集集鎮公所邀請地方當代藝術家洪易老師操刀，與台鐵公司打造「集集線專屬彩繪列車」。

    台鐵公司今天（27日）表示，彩繪列車以集集在地山蕉、保育類動物石虎及南投翠綠山色為創作元素，轉化為大膽且具生命力的幾何圖騰，巧妙結合藝術與鐵道文化，讓經典車輛化身為充滿正能量與在地特色的移動藝術品，成為旅客拍照打卡的新亮點，傳遞集集支線復駛的喜悅。

    台鐵公司表示，為讓更多民眾近距離感受彩繪列車魅力，台鐵公司規劃在今年1月28日開行彩繪巡迴山海專列。去程（山線）自彰化站上午8時首發，沿途停靠台中、苗栗、中壢及南港站；回程（海線）由南港站發車，經桃園、白沙屯、日南、沙鹿及彰化站。

    列車將於各指定車站停留10到20分鐘，提供旅客與彩繪列車合影留念；但受限於月台及車廂高度的安全考量，專列全程不辦理客運服務，不開放民眾上車搭乘。

    配合集集支線復駛，台鐵公司表示，同步推出全新設計的「集集線一日周遊券（集集版）」，將在地元素融入票面。票價為全票90元、優惠票45元，於竹南、苗栗、豐原、臺中、新烏日、彰化、員林、田中、二水、大甲、沙鹿、斗六及嘉義等13站販售。

    持周遊券至集集地區特約商家消費，還可享有專屬優惠。另外，集集線與「卦山三鐵線」自行車道相鄰，可在二水站透過兩鐵轉乘設施，騎乘自行車與彩繪小火車並肩而行。

    集集線周邊商家優惠。（台鐵公司提供）

    集集線周邊商家優惠。（台鐵公司提供）

