台南春節熱門景點加強交管 除夕到初三路邊停車格暫停收費

因應9天春節連假，交通局啟動交通疏運整備，盼提供旅客便利友善的春節交通服務。（台南市政府提供）

南市交通局今日於市政會議專案報告疏運措施，市長黃偉哲提醒市民、旅客可多加利用公共運輸工具，出遊前透過相關網站與APP查詢交通資訊；指示相關局處應提前完成疏運整備，提供便利友善的春節交通服務。

黃偉哲指出，農曆春節期間南部天氣相對穩定，預期返鄉與旅遊人潮集中，交通負載勢必增加。他請交通局務必做好整體疏運規劃，並妥善運用警力、義交等人力資源，加強熱門景點及活動周邊的交通秩序維護，確保行車與行人安全。

春節交通疏運聚焦包括安平、赤崁樓、關子嶺、七股鹽山、奇美博物館等14處熱門景點；月津港燈節、龍崎光節空山祭、新營波光節等大型活動；及廟宇行春路線。安平將增接駁路線，六甲落羽松設置臨時站點，新營波光節假日加開接駁車。

交通局說明，春節9天連假期間，大台南公車（含小黃公車）將依假日及春節班表行駛，惟2月16日除夕當日晚間7時後班次停駛；服務高鐵站的H31、H32、62、黃9、橘9、橘9-1等路線，則全日依假日班表正常營運。持市民卡於假日（含春節）搭乘市區公車0至905路可享免費優惠（33、111、168及H31高鐵快捷公車除外），雙層巴士亦提供99元優惠票價。

2月14至22日YouBike維持正常營運，惟台南服務中心於15至18日暫停服務。計程車運價則於13至22日實施春節加成，依計費表顯示收費。路邊停車格及人工開單路外停車場，於2月16（除夕）至19日（初三）暫停收費。

委託民營停車場則照常收費。針對違規拖吊作業，交通局表示，將配合警察單位優先排除嚴重影響交通之車輛。除安平車輛保管場暫停服務外，其餘中北區、南區、永康區、東區、新營、隆田等拖吊場及車輛保管場均維持24小時運作。

