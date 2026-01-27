桃園免費營養午餐續由市府支應 加碼千元行政獎金 4500位教師受惠

桃園市長張善政（中）頒獎表揚榮獲全國及全市獎項的優秀學校。（記者李容萍攝）

桃園市教育局今（27）日在桃園會展中心舉辦114學年度第2學期校長會議，以「科技領導、創新人才、知食愛農、健康食尚」為主題，市長張善政與會感謝一線教育工作者的辛勞、表揚榮獲全國及全市獎項的優秀學校。他提到上任後推動校園營養午餐免費，另教育部宣布教師兼任行政職發放行政獎金，桃市再加碼1000元，全市有4500名教師受惠。

張善政指出，桃園自112學年率先六都推動國中小免費營養午餐政策，因應物價上漲及中央停止補助「3章1Q」認證，市府致力為學童食安把關並確保用餐品質，接手全額挹注經費並延續有機食材補助。很多人批評營養午餐免費不好，但市府仍機動調整費用，現行每餐經費約65至70元，只在意學生在學校吃得好不好，希望學生及家長都能感受桃園營養午餐質量均佳；他每學期定期入校與學生共進午餐，實地視察供餐品質，確保午餐健康營養。

請繼續往下閱讀...

張善政提到，教職人員最重要的任務就是培養桃園傑出的下一代，現在的課綱有既定的架構，他期盼各級學校推動程式教育訓練學生思考，市府也積極推動「科技領導」方針，引導各校善用AI教學工具，同步深化對國際科技趨勢與人工智慧的理解，培養與時俱進的競爭力，讓科技成為孩子探索世界的利器，進而培育具備邏輯思維的創新人才。

會中邀請中原大學講座教授孫維新發表專題演講，張善政聽完演講後表示，孫維新用心蒐集從國際太空站到SpaceX火箭回收的珍貴畫面，內容精彩難得。他勉勵在場教育夥伴透過孫維新的「太空年」科普規劃，將下一代培養成最有前瞻、最有視野的青年。

教育局長劉仲成表示，此次會議還邀請中央大學教授蔡宗翰演講及進行深度對話，114年度起，市府將加碼補助獲教學卓越金、銀質獎學校60萬及30萬元；同時持續落實代理教師全聘期、課桌椅汰換及「生生喝鮮乳」等政策，全方位優化校園軟硬體資源與特色教育環境。

另外，去年暑假辦理「6大主軸營隊」，涵蓋科技、科普、生命品德、藝文、健體及永續，吸引約5萬人次參與，今年加入SEL社會情緒學習主題，持續深化閱讀教育整合智慧圖書館資源，並推動「12項特色品牌學校」計畫，讓每一所學校都能發展出獨一無二的專業特色。

桃園市長張善政（中）等人出席114學年度第2學期校長會議。（記者李容萍攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法