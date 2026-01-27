台南春節返鄉高峰2/14中午 初三到初五仁德北上入口匝道封閉

交通警察大隊於春節期間，配合高速公路管制，將設置改道指示標誌，並投入警力引導車輛改道。（台南市政府提供）

因應春節9天連假，市長黃偉哲今天於市政會議要求交通局及警察局密切合作，提前整備交通疏導措施。春節返鄉車潮預估2月13日下班尖峰起逐步湧現，至14日中午達高峰，21、22日（初五、六）將出現賦歸車潮。

黃偉哲表示，春節期間市民最關心3件事，交通是否順暢、治安是否穩定、環境是否整潔。而交通疏導更是每年必須面對的重要課題。務必透過完善的交通規劃、停車管理與即時管制措施，降低塞車風險。

交通警察大隊說明，配合高速公路局管制，2月19（初三）至21日（初五）每日10時至18時，將封閉仁德交流道北向入口匝道，預期車流將轉往大灣交流道。市府已與交通局完成現地會勘，規劃替代道路，並於永大路二段與中山北路口、永大路二段與大灣路口、永大路一段與崑大路口、高速一街與復興路口、高速一街與太子路口，以及中正路三段與太子路口等6處重要路口設置改道指示標誌，引導車輛改由永康交流道北上，以分散車流、減輕壅塞。

春節高速公路部分匝道將實施高乘載管制。2月19日（初三）及2月20日（初四）每日13時至18時，國道1號下營、新營交流道，以及國道3號官田、烏山頭、柳營與白河交流道北上匝道，將實施高乘載措施，提醒用路人事先規劃替代路線。

交通警察大隊強調，春節期間除返鄉車潮外，來台南觀光、祭祀與消費人流將同步增加。警察局及各分局將針對交流道、重要商圈、車站、廟宇、夜市及觀光景點等34處重點區域，加派警力進行交通疏導，隨時掌握路況並彈性調整管制作為。

同時，警方針對影響交通安全與順暢的違規行為加強取締，包括違規停車、闖紅燈、超速及酒後駕車，並搭配科技執法，維護路口與路段秩序，確保春節期間道路安全無虞。

