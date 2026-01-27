醫院評鑑「4年變6年」上路 衛福部揭改革下一步

衛福部今天正式公告，醫院評鑑合格效期將由原本4年延長為6年，並回溯適用至2023年已通過評鑑的醫院。（資料照）

醫院評鑑制度長年被醫界批評「耗時、耗力」，總統賴清德日前點名應檢討評鑑制度，釋出改革訊號，醫界多表達肯定，認為對「醫護減壓」效果直接。衛福部今（27日）正式公告，醫院評鑑合格效期將由原本4年延長為6年，並回溯適用至2023年已通過評鑑的醫院。

衛福部醫事司副司長劉玉菁說明，延長評鑑週期是醫院評鑑改革的第一步。以2023年通過評鑑的醫院為例，原本應於2027年重新評鑑，將一律延後至2030年再評，「也就是從4年延長為6年」，未來醫院評鑑仍依各院原本評鑑效期到期時間進行，今年受評的醫院將直接適用6年合格效期。

至於評鑑改革的下一步，劉玉菁指出，衛福部已著手檢討醫院評鑑基準，未來將與政策方向扣合，例如結合「健康台灣深耕計畫」，逐步納入智慧醫療、醫事人員工作環境、醫院治理與教學品質等面向，讓評鑑制度能反映醫療體系轉型的方向。

至於醫護最關心的「工作環境優化」是否包括薪資調整，劉玉菁坦言，改善工作環境的方式很多，待遇調整是其中之一，另如導入智慧醫療也是重要手段，像是透過文書作業智慧化、流程自動化，減輕醫事人員行政負擔，都是改善工作環境的重要方向。

在評鑑方式上，劉玉菁說，未來將以「定期監測」取代大量書面評鑑，評估重點將放在特定品質指標的達成情形，相關資料將盡量透過既有系統自動產出，減少人工填報，建立醫院服務品質與工作量的自動化監測機制，讓評鑑真正走向日常化，減少醫院額外準備的負擔，讓醫療人力回歸臨床服務本質。

劉玉菁形容，評鑑基準就像考試題目，必須隨時代與政策演進而更新，因此衛福部自2024年起已著手修訂評鑑基準條文，並配合評鑑效期延長同步調整相關內容，預計今年底前完成整體配套，2029年正式採用新評鑑基準，盼讓評鑑從「一次性考試」轉向「日常化管理」。

