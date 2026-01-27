醫學職涯探索延伸到高、國中 屏東榮總與屏科實中策略聯盟

屏東榮總規劃多元體驗活動，安排屏科實中學生近距離認識各醫療專業的臨床工作。（圖由屏東榮總提供）

醫學教育向下扎根，培育未來醫療專業人才，屏東榮民總醫院今（27）日與國立屏科實驗高級中等學校簽署策略聯盟合作備忘錄，該校高中及國中部師生也在校長陳志偉帶領下蒞院參訪，未來雙方將共同推動醫學職涯探索與跨域學習，開啟醫教合作新里程碑。

屏東榮總院長王瑞祥表示，隨著人工智慧與科技快速發展，AI已逐步融入診斷、治療與醫療管理等層面，未來的醫療人才除具備專業知識外，更需培養科技素養與跨領域整合能力。

為讓學生實際了解醫療體系運作與專業分工，屏東榮總規劃多元體驗活動，安排學生分組深入復健醫學、護理、醫事檢驗、放射醫學及營養等單位，透過專人導覽與實作說明，讓學生近距離認識各醫療專業的臨床工作內容，強化其對醫學職涯的認識與興趣。屏榮醫事同仁也參與屏科實中新生招生說明活動，分享醫療人才培育歷程與臨床實務經驗，協助學生及早規劃未來學習方向。

在今天的簽署儀式中，屏科實中致贈屏東榮總石雕藝品「草鴞」，象徵智慧、洞見與守護精神，期許雙方在醫療與教育領域攜手合作，實現「醫教共榮、領航未來」的共同願景。屏東榮總強調，盼透過與學校的長期合作，打造醫學教育與臨床實務無縫接軌的學習平台，共同培育具備國際視野與人文關懷的醫療新世代。

屏科實中與屏東榮總簽署策略聯盟，校長陳志偉（左）代表學校致贈石雕藝品「草鴞」，由院長王瑞祥（右）代表接受。（圖由屏東榮總提供）

屏東榮總為屏科實中學生規劃多元體驗活動。（圖由屏東榮總提供）

屏東榮總與屏科實中簽署策略聯盟，深化醫學職涯探索。（圖由屏東榮總提供）

