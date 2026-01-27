為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    八仙塵爆10週年 他全身逾70％燒燙傷重回廚師工作

    2026/01/27 17:43 記者鄭淑婷／桃園報導
    八仙塵爆傷友鍾博宇（左1起）、夏文玲、林思佳（右1）出席分享10年心路歷程，右2為長庚醫療公益發展委員會主席陳昱瑞。（記者鄭淑婷攝）

    八仙塵爆傷友鍾博宇（左1起）、夏文玲、林思佳（右1）出席分享10年心路歷程，右2為長庚醫療公益發展委員會主席陳昱瑞。（記者鄭淑婷攝）

    2015年6月27日的八仙塵爆事件造成15人死亡、400多人受傷，林口長庚醫院今（27）日舉行10週年紀念暨莊秀樹醫師追思會，八仙塵爆傷友出席表示，真正艱辛的不只是事故當下，還有漫長的復原過程。

    當年27歲、從事業務工作的夏文玲，塵爆造成她全身逾50%燒燙傷，她說，這10年過得很快也很慢，經歷無數次崩潰、無數次手術與看不見盡頭的復健，當時她傷後植皮並復健約8到9個月，因為不斷長繭、手部功能越來越差，向其他恢復得很好的傷友打聽，輾轉來到林口長庚接受莊醫師的治療，她一進診間沒多久，莊醫師就決定了開刀時間，每次看到傷口、心裡崩潰的時候，莊醫師雖然沒有安慰她任何一句話，但卻在他的身上得到了最大的安慰，因為莊醫師告訴她一定會變好，只要相信他、相信專業就好了，現在手部功能幾乎都恢復了，若是那段時間沒有莊醫師，也許她現在不會這麼好。

    她說，身體及四肢因為大面積燒燙傷的緣故無法排汗，在冷熱環境轉換中很容易感到不適，在事件後她重新回到職場，也從業務改為室內工作，回想10年前事件發生時，有來自社會、醫院的龐大幫助，她與傷友們遭遇這麼大的事故，「雖然是最倒楣的一群人，但也是最幸運的一群人」。

    傷友鍾博宇全身逾70％燒燙傷，他說，轉院到林口長庚仍是昏迷，醒來就見到莊醫師，他印象中的莊醫師很威嚴，但其實莊醫師的威嚴是來自專業及態度，而燒燙傷過程需要長時間的治療，歷經無數次的清創植皮、手術與復健，除了身體功能恢復多少，更要面臨心態的考驗，過程中如果沒有莊醫師及醫療團隊的協助，就沒有辦法回到正常的生活，事發時他才22歲、從事廚師工作，他後來也重新回到廚房，更重拾熱愛的跑步、爬山等運動。

    傷友林思佳也指出，當初的傷口已逐漸癒合，功能逐漸恢復，生活重新找回節奏，有許多傷友也和她一樣能重返日常生活，甚至重組家庭、迎接新成員，回顧這段歷程，心中只有更多的感謝與珍惜，期盼以自身經驗鼓勵仍在復原路上的夥伴。

    夏文玲說，現在手部功能幾乎都恢復了，若是那段時間沒有莊醫師，也許她現在不會這麼好。（記者鄭淑婷攝）

    夏文玲說，現在手部功能幾乎都恢復了，若是那段時間沒有莊醫師，也許她現在不會這麼好。（記者鄭淑婷攝）

    夏文玲說，現在手部功能幾乎都恢復了，若是那段時間沒有莊醫師，也許她現在不會這麼好。（記者鄭淑婷攝）

    夏文玲說，現在手部功能幾乎都恢復了，若是那段時間沒有莊醫師，也許她現在不會這麼好。（記者鄭淑婷攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播