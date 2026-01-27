為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    台灣不存在雪線！ 氣象署曝科普冷知識

    2026/01/27 17:52 即時新聞／綜合報導
    氣象署發文科普解釋「雪線」跟「會下雪高度」的差別。（擷取自報天氣 - 中央氣象署/臉書）

    上週受強烈大陸冷氣團影響，全台氣溫驟降，「雪線下修」一詞再度掀起關注。對此，中央氣象署發文科普，說明雪線真正的意義，強調台灣山區一整年低於攝氏0度的時間不長，所以並不存在「雪線」，提醒民眾別被用語誤導。

    「報天氣 - 中央氣象署」臉書粉專今（27日）發文表示，近日常看到坊間術語或網路討論提到「冷氣團發威，雪線下修至X公尺」、「0度線壓境，雪線下降，陽明山有望降雪」等說法，但其實「雪線」在科學定義上，和日常用法有所不同。

    氣象署解釋，真正的「雪線（Snow line）」是永久性的概念，指的是「終年積雪不融化」的最低高度界線，也就是即使進入夏季，該高度以上的積雪仍會存在，才稱為雪線。

    不過，民眾平常口中的「雪線」，多半只是指某波冷空氣影響時，氣溫降到接近0度、可能出現降雪的最低高度，也就是短時間內山區可能下雪的位置。這種高度會隨天氣系統變化，並非固定不變。

    氣象署強調，較正確的說法應是「降雪高度（Snow level）」下降，而非真正的雪線改變。換言之，代表的是短期冷空氣夠強，讓高山達到降雪條件，並不表示台灣出現終年不融的積雪。

    氣象署也提醒，下次看到相關標題時，可以理解成「這波冷空氣夠強，2000公尺以上有機會賞雪」，但別誤以為台灣真的有萬年積雪的「雪線」存在。

