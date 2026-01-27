中研院南部院區週年之夜音樂會 以科學與旋律共譜新頁

中研院南部院區舉辦週年音樂會，邀請各界聆賞。（圖由中研院南部院區提供）

中央研究院南部院區啟用週年，舉辦「繼往開來的弦樂對話」音樂會，學校師生、在地鄉親齊聚歸仁沙崙，透過精彩的演出，讓旋律與科技共譜新頁，現場座無虛席，氣氛熱烈，一起迎接發展願景。

活動於26日晚間舉辦，邀請國立台灣交響樂團長歐陽慧剛導聆，並率領弦樂獨奏家重奏團演出，中研院長廖俊智表示，音樂可跨越時代與語言的隔閡，是生活中不可或缺的養分，希望科學也能如此，自然地融入大眾生活。

廖俊智指出，南院啟用後，自2024年起舉辦開放活動，2年共吸引超過5萬人次參與，佳評如潮，成為沙崙地區的新傳統，歡迎民眾時常前來，感受中研院南部院區的四季之美，讓科學成為當代生活自然且容易親近的一部分。

南院提到，週年音樂會以「時間」為策展主軸，曲目橫跨巴洛克至當代，歷經4個世紀的藝術精華，從韋瓦第描繪生命循環的《四季》展開，旋律流轉之間，彷彿也映照南部院區從無到有的成長歷程；接續莫札特的古典優雅、舒伯特與柴科夫斯基的浪漫情懷，音樂情緒層次推進，來到蕭士塔科維契充滿時代張力的聲響世界，讓人感受在歷史洪流中前行的重量。

另外，當孟德爾頌《弦樂八重奏》明亮而充滿活力的旋律響起，現場氣氛也隨之躍動，象徵南部院區持續湧現的創新能量，壓軸曲目選自早川正昭《臺灣四季》中的《春》，熟悉的旋律在夜色中緩緩展開，將聽眾帶回在地的春日氣息，也為這場科學與音樂的夜晚畫下句點；南院強調，在掌聲與弦音之中，音樂會不僅是週年慶祝，更是一段回望與展望的交會時刻。

中研院南院歷經12年建設，自2024年正式在台南沙崙開幕、啟用，人文領域深耕具有在地特色的研究，並以數位圖書檔案室延伸本部院區的學術資源，支持南台灣的學研能量；科學前瞻領域，展現關鍵議題導向、串連基礎研究與實際應用的垂直整合能力。

量子研究，已建置量子晶片製程與測試平台，並成功研發20位元量子晶片，宣告台灣具備超導量子電腦自主研發與製造的國際頂尖實力；淨零科技上，與大專院校合作，成功研發我國自研自製轉換效率達30.2%的疊層式鈣鈦礦太陽能電池，並完成海洋能100 kW洋流發電的實海測試，為能源轉型與淨零排放提供科學支撐；永續農學上，則建置多項先進設施，投入農作物逆境與病害研究，幫助臺灣在地的農業科學升級。

中研院南部院區以音樂會的形式，慶祝開幕週年。（圖由中研院南部院區提供）

中研院南部院區舉辦週年音樂會，迴響熱烈。（圖由中研院南部院區提供）

