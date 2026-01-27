為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    疑受虐！宜蘭5歲童頭部傷痕累累 社會處介入處理

    2026/01/27 17:05 記者江志雄／宜蘭報導
    宜蘭傳出疑似虐童案，宜蘭縣府已介入處理。（資料照）

    宜蘭縣傳出疑似虐童案，一名5歲男童頭部大面積瘀青傷痕累累，男童叔叔質疑遭小孩母親的男友不當對待。宜蘭縣政府社會處回應，今天（27日）已偕同警方將男童帶到醫院驗傷，將向法院聲請保護令，日後委託親屬協助照顧。

    據了解，5歲男童父母育有4名子女，夫妻離異後，排行老么的男童由母親照顧，最近卻傳出疑似受虐，頭部多處瘀青，由於男童父親因案服刑，叔叔昨晚上網發文，PO出頭部瘀青照片，將矛頭指向男童母親的男友。

    男童叔叔直指「孩子並非第一次疑似遭到我哥前妻的現任男友不當對待」，小孩被帶到原本可聯繫的地方，家屬無法確認去向與人身安全，感到非常擔憂，已經報警並通報相關單位介入。

    宜蘭縣政府社會處表示，縣府接獲通報後，今天偕同警方找到男童，帶到醫院驗傷，經初步了解，男童已不適合待在母親身邊，會向法院聲請保護令，日後委託小孩外婆或阿姨代為照料。

    男童如果受虐恐造成身心創傷，縣府社會處允諾介入輔導，作後續追蹤，至於是否受虐？由誰施虐？交由警方調查釐清。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

