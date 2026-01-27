衝啊！彰化3000好手拚全中運門票

田徑場上，選手們進入備戰狀態，跳遠沙坑旁可見選手奮力騰空、拚戰極限的英姿。（縣府提供）

今年彰化縣中小學聯合運動會，今天（27日）起一連4天在縣立體育場登場，天氣乍暖還寒，學校也在放寒假，不過，現場仍來了220所學校、3234位選手集結較勁，競逐田徑、混合運動等項目，優勝選手將代表彰化出征4月嘉義全中運，還有5月花蓮全國小學田徑錦標賽，讓個人的運動生涯「不留白」！

縣長王惠美主持開幕典禮，為選手加油打氣，在大會旗進場與運動員代表選手宣誓後，緊接著各項賽事登場，田徑場上，選手們進入備戰狀態，跳遠沙坑旁可見選手奮力騰空、拚戰極限的英姿，展現平時苦練的成果；賽道上，選手展現飛毛腿，在加油聲與哨音中奮力衝線。

王惠美指出，這次賽事規模大，是選手展現體能與毅力的機會。去年全中運，彰化拿下18金、18銀、33銅，共69面獎牌，發放超過800萬元獎金，用來推動「奪金精進計畫」、優秀運動員暨績優教練獎助金，並執行「留縣培訓計畫」這些措施從拔尖、獎勵、留才三方面著手，讓選手安心訓練，專心備戰全國賽，今年她相信選手也會交出漂亮成績單。

賽事將持續到本月30日，歡迎民眾到場觀賽，當選手們後盾，有大家的加油聲與掌聲，會讓選手跳得更高、跑得更快、投得更遠，把潛能發揮至極限。

運動員代表宣誓，發揮運動家精神堅持奮戰到最後一刻。（縣府提供）

