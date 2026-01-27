為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    屏東智慧停車再升級 手機一掃立即繳費

    2026/01/27 16:38 記者羅欣貞／屏東報導
    手機即掃即繳停車更便利，示意圖。（屏東縣政府提供）

    手機即掃即繳停車更便利，示意圖。（屏東縣政府提供）

    屏東縣智慧停車服務再升級，即日起於屏東市民族路（中山路－和平路）、民生路（自由路－復興路）及逢甲路（中正路－民族路）等路段試營運「新式智慧停車」，引進新一代地磁感測設備與全新停車繳費單，讓民眾停車後「手機一掃、立即繳費」，打造更便捷的停車體驗。

    屏東縣府交通旅遊處今（27日）表示，屏縣不斷改善路邊停車管理，近年委辦的智慧化管理技術，透過地磁感測設備精準偵測車輛停放狀態，減少人力繞行、提高停車數據掌握效率。本次試營運路段則導入的新式地磁系統，更可即時掌握車輛停放資訊，並同步產製全新格式的停車繳費通知單，讓收費資訊更清楚、操作流程更直覺。

    交旅處說明，新式繳費單整合智慧停車服務，民眾於停車離場後，可直接使用手機掃描單據上的QR Code，進入線上繳費頁面完成付款，無須下載額外程式，即可使用行動支付或線上繳費服務；同時也可透過QParking饗樂停車APP查詢停車紀錄與繳費狀態。

    縣府指出，此次試營運除優化繳費流程外，也有助於減少紙本作業與人力負擔，同時透過停車數據的即時蒐集與分析，作為後續停車政策調整、交通動線規劃及城市治理的重要依據，逐步建構以數據為核心的智慧交通體系。在試營運期間，也將滾動檢討系統功能與服務流程，以逐步擴大推動。更多資訊可至交通旅遊處官網或「屏東go交通」粉絲專頁查詢。

    屏東市民族路、民生路及逢甲路等路段實施新式智慧停車試營運。（圖由屏東縣政府提供）

    屏東市民族路、民生路及逢甲路等路段實施新式智慧停車試營運。（圖由屏東縣政府提供）

    全新停車繳費單，提供多元、即時的繳費管道。（圖由屏東縣政府提供）

    全新停車繳費單，提供多元、即時的繳費管道。（圖由屏東縣政府提供）

