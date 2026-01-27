為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    武陵櫻花季2/13開跑！接駁專車預售票已賣5成

    2026/01/27 16:32 記者吳亮儀／台北報導
    武陵櫻花季疏運。（公路局提供）

    今年年度武陵櫻花專車疏運期間自2月13日（週五）起到3月1日（週日），為期17天，公路局已規劃5條至武陵農場的專車路線，台北端由台北轉運站及台北市府轉運站出發，宜蘭端由宜蘭轉運站、羅東轉運站及三星綜合運動場出發。

    公路局表示，今年武陵花季專車由泰樂遊覽客運公司與國光客運合作，提供台北端及宜蘭端賞櫻接駁，車票已自1月7日起展開預售，截至1月23日總計已售出約8千多張預售票，約佔可預售票數5成，還有餘票可供訂購。

    購票管道包括全台四大超商（7-11、全家、萊爾富、OK）、「TBS臺北轉運站」APP、年代售票系統、LINE APP，或是前往臨櫃售票窗口及國光客運自動售票機。

    票價方面，由台北轉運站或台北市府轉運站出發至武陵農場，全票票價為730元、優待票450元；宜蘭地區的接駁則包含宜蘭轉運站（全票610元、優待票310元）、羅東轉運站（全票630元、優待票330元）以及三星綜合運動場（全票520元、優待票280元），以上票價都包含武陵農場門票。

    公路局指出，花季專車全面採行「原車去、原車返」的搭乘方式，旅客回程時，可依據武陵農場內規劃的各接駁地點上車，且接駁車司機將在抵達下車時，會提醒每位遊客回程的具體班次時間與地點。

    武陵櫻花季疏運。（公路局提供）

    武陵櫻花季疏運。（公路局提供）

