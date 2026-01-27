為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    總預算卡關》平日國旅5補助 可能延至9月上路

    2026/01/27 16:37 記者蔡昀容／台北報導
    交通部觀光署長陳玉秀今出席台灣好行評比頒獎。她說，盼立法院支持預算，希望平日國旅補助能在4月1日如期上路。（記者蔡昀容攝）

    為刺激平日國旅，觀光署規劃「平日國旅5大補助方案」，包括生日住宿優惠、平日住宿補助最高2晚抵2000元等，目標4月1日上路。然而預算面臨卡關風險，交通部觀光署長陳玉秀表示，盼立法院支持預算，把握4月淡季帶動國旅動能；若預算未如期通過，署內部評估，平日國旅補助可能得延後到9月淡季開跑。

    為鼓勵國人平日國旅，觀光署規劃5大方案：平日住宿優惠、生日住宿優惠、遊樂園留宿優惠、企業員工國內旅遊獎勵、Taiwan PASS平日優惠。其中平日住宿優惠，初步規劃是第1晚抵用800元、第2晚連住抵用1200元，每人最多2晚2000元。

    針對平日國旅5大方案，陳玉秀在台灣好行評比頒獎後受訪表示，與業者溝通推動政策，需要6個月作業時間，考量預算審查期程，加上鎖定觀光淡季推出，平日國旅補助目標4月1日上路；若預算來不及通過，可能要往後延到下一個淡季推動，下一個淡季落在9至10月。

    不過陳玉秀認為，4月淡季是最好推動時機，因為下半年各地活動本來就較多，若真要刺激淡季平日國旅，4月時機點較優。

    陳玉秀說明，為推動平日方案，去年開始與業者溝通，包括服務設計流程等，這對台灣經濟、觀光產業、全國民眾都有益處，「懇請立法院支持（預算）」，讓觀光署能盡快偕同業者推進此事，若預算未通過，對觀光產業也會是打擊。

    對於今年國際旅客展望，陳玉秀重申「質量並進」，今年一定要比去年好。「量」要穩定提升，回顧去年來台人次，雖然未達預期（900萬人次），但較前年成長9至10％，算是有穩定成長；「質」需時間及新對策，未來考慮交給研訓院研議。

    陳玉秀認為，台灣人具備熱情也很會應變，但尚未被凸顯推進成顯學，這樣的「台式服務」有潛力成為未來重要賣點，因此未來在觀光從業人員的教育訓練，希望強化這一塊，將，台灣這塊可以做得很不錯。

