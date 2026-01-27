大掃除好頭痛！ 專家教防鼠、去除抽油煙機濾網油垢小撇步

彭婉如文教基金會家事資深督導湯慧貞（右）、李思慧（左）在現場示範，用小蘇打粉去除抽油煙機濾網油垢。（記者黃宜靜攝）

農曆春節將至，家家戶戶正準備除舊布新，但面對堆積如山的雜物、頑固油垢，總是十分頭痛；對此，環境部邀請不同專家分享居家防鼠3不原則、去除抽油煙機濾網油垢撇步，讓居家環境煥然一新、亮晶晶迎新年。

環境部於今（27日）舉辦「一馬當先護家園 春節大掃除」記者會，邀請台灣大學昆蟲學系名譽教授徐爾烈分享「居家防鼠全攻略：知己知彼百戰百勝」，說明居家防鼠「3不原則」；同時，也邀請彭婉如文教基金會說明「居家清潔、清掃示範及注意事項」。

彭婉如文教基金會家事資深督導湯慧貞、李思慧在現場示範，用小蘇打粉去除抽油煙機濾網油垢。湯慧貞說，先準備1個水桶、加入約攝氏60度的熱水，並以每公升2匙小蘇打粉的比例攪拌後，便可將濾網浸泡在熱水中約20至30分鐘，油垢會自然溶解；若浸泡後還有些油垢，可再用菜瓜布刷除、抹布擦乾。

湯慧貞補充，在打掃時，可優先選擇天然清潔劑使用，如選擇小蘇打粉來對付廚房油垢，或是用檸檬酸去除浴室水垢、皂垢及尿垢等。

環境部環管署代理組長林憶芳表示，大掃除期間難免會使用到各式清潔劑，在使用上，應秉持著「不知道成分就別亂加」的原則，尤其有些清潔劑千萬別混用，如漂白水絕不可以與鹽酸、檸檬酸等酸性清潔產品混用，以免產生有毒氯氣；水管疏通劑屬強鹼，混入酸性劑或漂白水恐釀爆炸或噴濺；另外，玻璃清潔劑含溶劑亦可能具毒性，使用時建議配戴口罩手套。

林憶芳提醒，在使用清潔劑時，應保持通風、配戴口罩與手套，以免皮膚與呼吸道直接接觸；若清潔劑不慎接觸眼、口、皮膚，應即刻以大量清水沖洗並就醫。

除鼠患也是大掃除一大重點之一，徐爾烈建議，民眾可優先把握居家防鼠3不原則，首先是「不讓鼠來」，檢查居家環境孔洞隙縫，任何大於10元硬幣（2公分）的孔洞對老鼠來說都是大門，因此應封堵住；再來是把握「不讓鼠吃」的原則，將食物妥善收納，廚餘桶加蓋密封，斷絕一切食物源；最後是「不讓鼠住」，徹底清潔環境，確保無鼠好生活。

徐爾烈建議，應優先選擇以上方式防鼠，其次再使用捕鼠籠等物理防治方式，避免使用黏鼠板，必要時再使用合格的殺鼠劑。由於老鼠習慣沿著牆邊行走，因此補鼠籠可沿著牆壁放置，放置後要耐心等待，不要經常變動位置，以便降低老鼠戒心。

徐爾烈提醒，由於鼠隻及其糞便、尿液可能帶有病毒，因此抓到鼠隻後，環境清潔可透過稀釋後的漂白水消毒，而鼠屍要用雙層垃圾袋密封，再交給清潔隊處理。

台灣大學昆蟲學系名譽教授徐爾烈表示，補鼠籠沿著牆壁放置，且不要經常變動位置，才能降低老鼠戒心。（記者黃宜靜攝）

環境部於今（27日）舉辦「一馬當先護家園 春節大掃除」記者會。（記者黃宜靜攝）

