    首頁 > 生活

    工讀生在尾牙抽到最大獎 公開「做1事」讓老闆氣炸！

    2026/01/27 17:04 即時新聞／綜合報導
    有工讀生在尾牙抽到不想要的獎品，在公司群組詢問有沒有人想交換，結果釣出老闆發脾氣。尾牙辦桌示意圖，與本文無關。（資料照）

    有工讀生在尾牙抽到不想要的獎品，在公司群組詢問有沒有人想交換，結果釣出老闆發脾氣。尾牙辦桌示意圖，與本文無關。（資料照）

    農曆春節將近，許多公司都有舉辦尾牙活動，犒勞員工過去一整年的辛勞。尾牙活動中最受囑目的莫過於抽獎活動，近日有網友分享公司辦尾牙抽獎，有工讀生抽到「最大獎」但不想要，直接在公司群組詢問是否有人想要交換，此舉讓老闆相當不爽，直接在群組開噴。

    一名網友在臉書社團「爆怨2公社」PO出一張聊天室截圖，表示公司有個工讀生妹妹在尾牙抽到自己不想要的獎品，直接在群組詢問有沒有人要跟她換，結果老闆看到後直接在群組內發脾氣。截圖可以看到，工讀生妹妹詢問「各位哥哥姐姐晚上好，今天尾牙我抽這個最大獎，但我用不到，有沒有人想要跟我換的？」

    但工讀生詢問的地方是在有老闆的大群，老闆看到後似乎相當不開心，直接回覆「尾牙抽獎是公司體恤員工的一個心意，私底下問大家就算了，這樣下次都改成獎金3000為最大獎了。」

    該貼文曝光引發熱議，「老闆之後可能也用不到她了」、「無關玻璃心，而是這件事情不好在大群問大家」、「問可以，請私底下問，在公司大群問是把老闆當塑膠哦」、「最大獎是鍋子……無言」、「最大獎是鍋子不好笑嗎」、「你要回謝謝老闆明年改現金大獎！這個鍋也只值1千多吧！他還真好意思說」、「用不到的東西跟別人交換有什麼問題？」

    有工讀生在尾牙抽到不想要的獎品，在公司群組詢問有沒有人想交換，結果釣出老闆發脾氣。（圖翻攝自爆怨2公社）

    有工讀生在尾牙抽到不想要的獎品，在公司群組詢問有沒有人想交換，結果釣出老闆發脾氣。（圖翻攝自爆怨2公社）

